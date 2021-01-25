Берни Сандерс "посетил" Гурию: на западе Грузии появилась снежная статуя сенатора США

Гурийцы не смогли оставить без внимания знаменитый мем и сделали свою оригинальную версию американского сенатора

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Жители Гурии слепили из снега фигуру американского сенатора штата Вермонт Берни Сандерса – вдохновением для креативных скульпторов стал мем, распространившийся в соцсетях.

სენატორ ბერნი სანდერსის ცნობილი ფოტო გურულების ინსპირაცია გახდა და მისი თოვლის ქანდაკება გააკეთეს Опубликовано მთავარი არხი • Mtavari Arkhi Воскресенье, 24 января 2021 г.

Сенатор Берни Сандерс стал главным героем мемов после фотографии на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Пользователям показался забавным его внешний довольно отстраненный вид, который не очень подходил для торжественной церемонии – он сидел один на раскладном стуле в большом пуховике, теплых вязанных перчатках и в маске.

​Где только не побывал Сандерс за это время: он "посидел" и на спортивных матчах, и в кадрах мирового кинематографа, музыкальных клипах и многих других местах. "Я просто сидел, пытаясь согреться, и старался следить за происходящим", — так прокомментировал сам Берни Сандерс новые мемы с ним.

Not sure who came up with this one, but a new favorite is Bernie on the @GoldenKnights bench. pic.twitter.com/WyqzFllqU5 — David Fucillo (@davidfucillo) January 21, 2021

​Так волна мемов дошла и до Гурии, где Берни слепили в его уже знаменитой сидячей позе. В комментариях в соцсети Facebook пользователи также писали забавные комментарии по этому поводу.

"Этот человек умеет пропиариться! Даже инаугурацию перекрыл", - пишет Tammy Tammy. "Чувствует мое сердце, что Берни Сандерс не останется в Гурии надолго", - говорит Инга Шавадзе.

Инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года. Одновременно к присяге была приведена вице-президент Камала Харрис. Впервые церемония вступления в должность президента США состоялась на фоне продолжающейся в мире пандемии COVID-19.