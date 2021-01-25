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Патрульная полиция

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки оштрафованы более 700 человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (705)
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Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок - за сутки оштрафован 641 человек

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. За прошедшие сутки в Грузии выявлено 729 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте министерства внутренних дел.

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января МВД Грузии возобновило публикацию ежедневных отчетов о выявленных нарушениях.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок - за сутки оштрафован 641 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 88 человек, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (705)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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