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Министерство обороны Грузии

Грузия получила от Турции инженерное оборудование

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (174)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210125/250701223/Gruziya-poluchila-ot-Turtsii-inzhenernoe-oborudovanie.html

Техника предназначена для инженерных подразделений Сил обороны Грузии для более эффективного выполнения поставленных перед ними задач

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Турция передала министерству обороны Грузии лазерные дальномеры и комплект инженерного оборудования, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С турецкой стороны документ о передаче техники подписал военный атташе Турции, полковник Бурак Алтынер, а с грузинской – начальник департамента стратегического планирования генерального штаба сил обороны Грузии, полковник Иосиф Николеишвили.

Техника будет передана инженерным подразделениям Сил обороны Грузии с целью повышения  эффективности выполнения поставленных перед ними задач, отмечено в сообщении.

Грузия и Турция уже много лет тесно и успешно сотрудничают в сфере обороны по разным направлениям.

Темы:
Оборона Грузии (174)
Теги:
Турция, оборона, Грузия


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