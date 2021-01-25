Грузия получила от Турции инженерное оборудование

Техника предназначена для инженерных подразделений Сил обороны Грузии для более эффективного выполнения поставленных перед ними задач

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Турция передала министерству обороны Грузии лазерные дальномеры и комплект инженерного оборудования, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

С турецкой стороны документ о передаче техники подписал военный атташе Турции, полковник Бурак Алтынер, а с грузинской – начальник департамента стратегического планирования генерального штаба сил обороны Грузии, полковник Иосиф Николеишвили.

Техника будет передана инженерным подразделениям Сил обороны Грузии с целью повышения эффективности выполнения поставленных перед ними задач, отмечено в сообщении.

Грузия и Турция уже много лет тесно и успешно сотрудничают в сфере обороны по разным направлениям.