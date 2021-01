Ротация грузинских миротворцев в Афганистане завершена

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. 13-й батальон первой пехотной бригады Сил обороны успешно вернулся на родину в полном составе, завершив свое участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, информацию распространяет Минобороны Грузии.

13-й пехотный батальон сменил 32-й пехотный батальон, который уже приступил к выполнению миссии в Афганистане.