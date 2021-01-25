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Грузинские военные перед отправкой в Афганистан

Ротация грузинских миротворцев в Афганистане завершена

photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (174)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210125/250702259/Rotatsiya-gruzinskikh-mirotvortsev-v-Afganistane-zavershena.html

На родину в полном составе вернулся 13-й батальон первой пехотной бригады Сил обороны Грузии, который выполнял миротворческую миссию на авиабазе Баграм

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. 13-й батальон первой пехотной бригады Сил обороны успешно вернулся на родину в полном составе, завершив свое участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, информацию распространяет Минобороны Грузии.

13-й пехотный батальон сменил 32-й пехотный батальон, который уже приступил к выполнению миссии в Афганистане.

Грузинские миротворцы вернулись из Афганистана
photo: courtesy of Ministry of Defense of Georgia
Грузинские миротворцы вернулись на родину из Афганистана

В Тбилисском международном аэропорту миротворцев встретили заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Заза Чхаидзе, командующий восточными войсками полковник Роланд Дзнеладзе и командир первой пехотной бригады полковник Заза Шаламберидзе.

Они поблагодарили военнослужащих за успешное выполнение миссии и поздравили их с благополучным возвращением на родину.

13-й пехотный батальон первой пехотной бригады в течение шести месяцев проходил службу на авиабазе Баграм в Афганистане. Основная задача грузинских военных заключалась в обеспечении безопасности базы.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

С грузинской стороны в миссии участвуют более 870 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.

Темы:
Оборона Грузии (174)
Теги:
Миротворцы, Афганистан, Грузия


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