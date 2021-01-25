Скончался известный грузинский тренер по вольной борьбе

Схирели был основателем школы вольной борьбы в Гори, под его руководством первые шаги в борьбе сделали многие известные спортсмены

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. На 75-ом году жизни скончался главный тренер молодежной сборной Грузии по вольной борьбе, тренер национальной команды, кавалер Ордена Чести и Медали Чести – Нугзар Схирели, говорится в сообщении Федерации борьбы Грузии.

Схирели был основателем школы вольной борьбы в Гори. Под его руководством первые шаги в борьбе делали такие спортсмены, как: Ладо Хинчегашвили (Олимпийский чемпион 2016 года, серебряный призер Игр-2012, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы), Гено Петриашвили (бронзовый призер ОИ-2016, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы) и многие другие.

В 2018 году, по инициативе Ладо Хинчегашвили, в Гори был открыт монумент Схирели. На церемонии открытия знаменитый спортсмен сказал:

"Мой тренер заслужил это. Его уважают в Грузии, он заложил основу вольной борьбы в Гори. До этого в Гори развивалось только дзюдо, а вольную борьбу хорошо не знали. Сейчас мы одни из лидеров в Грузии в этом виде. Горийцы неизменно составляют основу национальной сборной и достойно представляют Грузию на международных соревнованиях".

В связи с кончиной заслуженного тренера Хинчегашвили написал на своей Facebook странице:

"Ты разбил нам сердца, ты всегда будешь с нами! Покойся с миром, Легенда! Спасибо за то, что были с нами и всегда будете".

Федерация борьбы Грузии выражает глубокие соболезнования родственникам и друзьям Нугзара Схирели, а также всему грузинскому спорту.