Грузия готовится к третьей волне COVID: в Республиканской больнице появились новые места

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. На базе Республиканской больницы в Тбилиси открылось новое ковид-отделение, которое сможет обслуживать 400 пациентов, инфицированных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Коронавирус в правительстве Грузии: какие меры предпринимаются?>>

Проект полностью профинансирован государством, его стоимость восемь миллионов лари (2,5 млн. долларов). Новое отделение, оснащенное новейшим медицинским оборудованием, осмотрели премьер-министр Георгий Гахария и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По словам Гахария, проект реализован в кратчайшие сроки, так как вторая волна вируса показала важность мобилизации дополнительных реанимационных коек, чтобы, в случае необходимости, в стране не было их дефицита.

Ковид-отделение интенсивной терапии и реанимации оснащено новейшим медицинским оборудованием.

На данном этапе в клинике имеется 200 полностью оборудованных реанимационных коек, к которым в феврале добавятся еще 200.

Кроме того, в Тбилисскую республиканскую больницу были добавлены три дополнительных кислородных блока для обеспечения непрерывной и централизованной подачи кислорода пациентам.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 250 тысяч случаев, выздоровели более 243 тысячи пациентов, скончался 3071.

Грузинские эпидемиологи прогнозируют третью волну COVID-19 во второй половине февраля. Чтобы ее избежать, они рекомендуют правительству не торопиться смягчать действующие ограничения, а гражданам - соблюдать все действующие правила и рекомендации.