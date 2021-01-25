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Премьер-министр Георгий Гахария и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе посетили новое ковид-отделение в Республиканской больнице в Тбилиси

Грузия готовится к третьей волне COVID: в Республиканской больнице появились новые места

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (403)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210125/250703526/Gruziya-gotovitsya-k-tretey-volne-COVID-v-Respublikanskoy-bolnitse-poyavilis-novye-mesta.html

Специальное ковид-отделение в Республиканской больнице в Тбилиси способно предоставить медицинские сервисы высочайшего уровня

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. На базе Республиканской больницы в Тбилиси открылось новое ковид-отделение, которое сможет обслуживать 400 пациентов, инфицированных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

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Проект полностью профинансирован государством, его стоимость восемь миллионов лари (2,5 млн. долларов). Новое отделение, оснащенное новейшим медицинским оборудованием, осмотрели премьер-министр Георгий Гахария и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По словам Гахария, проект реализован в кратчайшие сроки, так как вторая волна вируса показала важность мобилизации дополнительных реанимационных коек, чтобы, в случае необходимости, в стране не было их дефицита.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ковид-отделение интенсивной терапии и реанимации оснащено новейшим медицинским оборудованием.

На данном этапе в клинике имеется 200 полностью оборудованных реанимационных коек, к которым в феврале добавятся еще 200.
Кроме того, в Тбилисскую республиканскую больницу были добавлены три дополнительных кислородных блока для обеспечения непрерывной и централизованной подачи кислорода пациентам.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 250 тысяч случаев, выздоровели более 243 тысячи пациентов, скончался 3071.

Грузинские эпидемиологи прогнозируют третью волну COVID-19 во второй половине февраля. Чтобы ее избежать, они рекомендуют правительству не торопиться смягчать действующие ограничения, а гражданам - соблюдать все действующие правила и рекомендации.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (403)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, здравоохранение, Грузия


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