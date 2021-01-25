23:11 25 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0228
  • 100 RUB4.4121
  • USD3.3044
Поиск
Екатерина Тикарадзе

Минздрав Грузии поможет медучреждениям в преодолении финансовых трудностей

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Здравоохранение в Грузии (404)
101 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/12/250383828.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210125/250706571/Minzdrav-Gruzii-pomozhet-meduchrezhdeniyam-v-preodolenii-finansovykh-trudnostey.html

Клиники должны лучше управляться и должно улучшиться качество менеджмента с более прозрачной тарифной политикой, заявила министр

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе встретилась с руководителями медицинских учреждений, чтобы обсудить пути решения существующих в сфере проблем.

Как рассказала министр после встречи, руководство клиник представило план из восьми пунктов, а несколько дней назад он был изложен в письменной форме и представлен Минздраву.

Премьер-министр Георгий Гахария и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе в ковид-отделении в Республиканской больнице
photo: Government of Georgia / FB
Грузия готовится к третьей волне COVID: в Республиканской больнице появились новые места

По ее словам, на встрече детально обсудили все упомянутые в письме моменты, а главным вопросом стала тема тарифов.

"Я считаю, что клиники должны лучше управляться и должно улучшиться качество менеджмента. Проблему с тарифами нужно пересмотреть, но не в направлении субсидий, а с более прозрачной тарифной политикой, которая существует сегодня в клиниках", - сказала Тикарадзе журналистам.

По словам министра, клиники начнут фиксировать в министерстве собственные расходы, счета за коммунальные услуги и покупки.

Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцинация
© AP Photo / Mary Altaffer
Только вакцина, одобренная ВОЗ – парламент Грузии поддерживает план вакцинации населения

"Клиники отправят официальные данные на электронную почту, эти потребности будут рассмотрены, и финансовая группа рассмотрит тарифную политику. После пересмотра тарифной политики будет определена правильная цена, подходящая для каждой услуги на сегодняшний день. Что удовлетворит и обеспечит финансовые потребности клиник, а государство, в свою очередь, не будет обязано субсидировать. Этот процесс будет еще более партнерским и прозрачным как для государства, так и для партнера", - сказала министр.

Заместитель министра Тамар Габуния, во время пандемии коронавируса клиникам было трудно поддерживать регулярный поток пациентов, что отразилось на их доходах.

Георгий Гахария
photo: Government of Georgia / FB
В Грузии все готово для вакцинации – премьер-министр

Как отметил генеральный директор Evex Hospitals Георгий Миндиашвили, с министром достигнута договоренность по принципиальным вопросам.

"Мы принципиально согласовали основные вопросы и переходим к рабочему режиму. Мы получили обещание министра, что будет достигнута договоренность с экономической командой по вопросу субсидирования повышенного тарифа на электроэнергию. Мы также договорились создать рабочую группу для разработки механизма индексации цен", - сказал Миндиашвили.

На встрече в министерстве здравоохранения присутствовали около 20 представителей медицинской сферы Грузии.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (404)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Минздрав Грузии


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
Медики и юристы – за какими профессиями грузины едут в Россию
Медики и юристы – за какими профессиями грузины едут в Россию
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться