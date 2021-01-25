Минздрав Грузии поможет медучреждениям в преодолении финансовых трудностей

Клиники должны лучше управляться и должно улучшиться качество менеджмента с более прозрачной тарифной политикой, заявила министр

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе встретилась с руководителями медицинских учреждений, чтобы обсудить пути решения существующих в сфере проблем.

Как рассказала министр после встречи, руководство клиник представило план из восьми пунктов, а несколько дней назад он был изложен в письменной форме и представлен Минздраву.

По ее словам, на встрече детально обсудили все упомянутые в письме моменты, а главным вопросом стала тема тарифов.

"Я считаю, что клиники должны лучше управляться и должно улучшиться качество менеджмента. Проблему с тарифами нужно пересмотреть, но не в направлении субсидий, а с более прозрачной тарифной политикой, которая существует сегодня в клиниках", - сказала Тикарадзе журналистам.

По словам министра, клиники начнут фиксировать в министерстве собственные расходы, счета за коммунальные услуги и покупки.

"Клиники отправят официальные данные на электронную почту, эти потребности будут рассмотрены, и финансовая группа рассмотрит тарифную политику. После пересмотра тарифной политики будет определена правильная цена, подходящая для каждой услуги на сегодняшний день. Что удовлетворит и обеспечит финансовые потребности клиник, а государство, в свою очередь, не будет обязано субсидировать. Этот процесс будет еще более партнерским и прозрачным как для государства, так и для партнера", - сказала министр.

Заместитель министра Тамар Габуния, во время пандемии коронавируса клиникам было трудно поддерживать регулярный поток пациентов, что отразилось на их доходах.

Как отметил генеральный директор Evex Hospitals Георгий Миндиашвили, с министром достигнута договоренность по принципиальным вопросам.

"Мы принципиально согласовали основные вопросы и переходим к рабочему режиму. Мы получили обещание министра, что будет достигнута договоренность с экономической командой по вопросу субсидирования повышенного тарифа на электроэнергию. Мы также договорились создать рабочую группу для разработки механизма индексации цен", - сказал Миндиашвили.

На встрече в министерстве здравоохранения присутствовали около 20 представителей медицинской сферы Грузии.