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Вакцинация от коронавируса

Эпидемиолог: ничто не должно помешать процессу вакцинации

© photo: Sputnik / Konstantine Mikhalchevsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (708)
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План вакцинации от Covid-19, который уже утвержден, оптимален и максимально находится в соответствии с интересами населения, считает врач

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Вакцинация - единственный способ как можно скорее положить конец пандемии и этому процессу не должны помешать никакие внутренние организационные вопросы, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По словам Церцвадзе, от Грузии не зависит, когда и сколько доз вакцины она получит, однако страна должна быть максимально подготовлена, чтобы процесс вакцинации не задерживался по внутренним организационным или логистическим причинам.

Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцинация
© AP Photo / Mary Altaffer
Только вакцина, одобренная ВОЗ – парламент Грузии поддерживает план вакцинации населения

"Конечно, первое - это поставки вакцины, когда, как и в каком количестве нам поставят, это не зависит полностью от нашей страны, это зависит от производителей, какое количество вакцины доступно сегодня в мире. Второе – это готовность нашей страны. Здесь не должно быть никаких вопросительных знаков, наша страна должна быть максимально готова, чтобы вакцинация не откладывалась по каким-либо внутренним организационным или материально-техническим причинам", - сказал Тенгиз Церцвадзе в эфире Первого канала.

Церцвадзе считает, что план вакцинации от Covid-19, который уже утвержден, оптимален и максимально находится в соответствии с интересами населения.

Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С этой платформы страна заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек, и уже заплатила первую часть – четыре миллиона долларов из 17 миллионов.

Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Первая партия – около 20 тысяч доз – появится в Грузии в феврале. В страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (708)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Грузия


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