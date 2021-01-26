Фитнес-клубы Грузии просят власти страны о помощи

Представители спортивно-оздоровительного сектора в период пандемии остались без источника дохода, один на один с финансовыми обязательствами

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Руководители спортивно-оздоровительных клубов Тбилиси обращаются к правительству Грузии с просьбой пересмотреть финансовые и налоговые обязательства для сектора спорта и отдыха.

В частности, учредители спортивно-оздоровительных клубов требуют освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) в отрасли, а также субсидий по кредитам и обязательствам по лизингу.

"На данном этапе, после, практически, года простоя, резкого сокращения доходов и накопленных долгов, к сожалению, у компаний нет ресурсов, чтобы иметь возможность выполнить свои кредитные обязательства и заплатить налоги. Несмотря на наши неоднократные запросы, в условиях текущего кризиса, финансовые и налоговые льготы для нашей отрасли пока не были введены", - говорится в обращении представителей бизнес-сектора.

Как утверждают, представители спортивно-оздоровительных сектора в период пандемии остались без источника дохода, один на один с финансовыми обязательствами - сектор понес дополнительные расходы, чтобы выполнять рекомендации, установленные Национальным центром контроля заболеваний и общественного здравоохранения.

"Согласно правилам, у нас было ограниченное количество людей, которым разрешалось находиться в клубах, мы установили защитные барьеры для поддержания социальной дистанции, мы переставили инвентарь, сделали пробелы в шкафчиках раздевалки, мы поменяли расписание, чтобы посещали групповые тренировки, мы улучшили уборку и отделку", - говорится в обращении.

Руководители спортивно-оздоровительных заведений утверждают, что на всех этапах борьбы с пандемией все они соблюдали постановления, установленные правительством.

"Мы соблюдаем установленные правила, однако на данном этапе сохранить местонахождение и компенсировать его простой только собственными силами достаточно сложно", - заявляют представители сектора.

Руководители спорт-клубов подчеркивают, в сложившейся ситуации, людям необходимо вернуться к здоровому образу жизни, укреплению иммунитета с помощью спортивных тренировок.