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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1006

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (714)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210126/250709565/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1006.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 050 пациентов, а с начала пандемии вылечились 244 446

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 006. Скончались 25 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 254 822 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 050 человек, с начала пандемии вылечились 244 446 пациентов. Скончались 3 096.

За сутки сделано 17 349 тестов, в том числе 5 857 на антиген и 11 492 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 490 человек, в стационарах – 3 069, в ковид-гостиницах – 353.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (714)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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