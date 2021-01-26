Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1006

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 050 пациентов, а с начала пандемии вылечились 244 446

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 006. Скончались 25 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 254 822 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 050 человек, с начала пандемии вылечились 244 446 пациентов. Скончались 3 096.

За сутки сделано 17 349 тестов, в том числе 5 857 на антиген и 11 492 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 490 человек, в стационарах – 3 069, в ковид-гостиницах – 353.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.