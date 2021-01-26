Под амнистию в Грузии попадают почти 11 тысяч условно осужденных

Национальное агентство пробации уже передало дела в суд, который должен принять решение об амнистировании каждого пробационера по отдельности в течение месяца

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Национальное агентство пробации Грузии уже передало в суд дела 10 883 человек, подпадающих под действие Закона об амнистии, среди них 477 – женщины и 68 – несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ведомства.

Из грузинских тюрем по закону об амнистии освобождены уже 90 заключенных>>

Окончательное решение об амнистии осужденных принимает суд в индивидуальном порядке.

Закон об амнистии, принятый парламентом Грузии 11 января 2021 года, предусматривает полное освобождение от наказания 3 522 осужденных; сокращение вдвое срока отбывания наказания для 5 361 осужденного; сокращение срока наказания на четверть для 1 468 осужденных.

В отношении 532 осужденных амнистия будет действовать частично: лицу, отбывающему наказание за несколько преступлений, будет сокращен срок наказания только по тем статьям, амнистия которых предусмотрена законом.

Из числа осужденных, попадающих под амнистию, 4 920 человек были осуждены за преступления против общественного порядка, такие как: преступления, связанные с наркотиками и дорожно-транспортные происшествия.

3 422 человека осуждены за экономические преступления – хищение или присвоение, уклонение от уплаты налогов, причинение материального ущерба и мошенничество.

891 человек осужден за преступления против человечности – умышленное причинение менее серьезного вреда здоровью, насилие, угрозы (за исключением домашнего насилия).

1 650 человек – за совершение иных преступлений, предусмотренных законом об амнистии.

Суды должны рассмотреть дела амнистированных в течение месяца.