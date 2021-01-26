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Женские руки в наручниках

Под амнистию в Грузии попадают почти 11 тысяч условно осужденных

© CC0 / Pixabay / lechenie-narkomanii
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210126/250710372/Pod-amnistiyu-v-Gruzii-popadayut-pochti-11-tysyach-uslovno-osuzhdennykh.html

Национальное агентство пробации уже передало дела в суд, который должен принять решение об амнистировании каждого пробационера по отдельности в течение месяца

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Национальное агентство пробации Грузии уже передало в суд дела 10 883 человек, подпадающих под действие Закона об амнистии, среди них 477 – женщины и 68 – несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ведомства.

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Окончательное решение об амнистии осужденных принимает суд в индивидуальном порядке.

Закон об амнистии, принятый парламентом Грузии 11 января 2021 года, предусматривает полное освобождение от наказания 3 522 осужденных; сокращение вдвое срока отбывания наказания для 5 361 осужденного; сокращение срока наказания на четверть для 1 468 осужденных.

Национальное бюро исполнения
photo: National Bureau of Enforcement / FB
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В отношении 532 осужденных амнистия будет действовать частично: лицу, отбывающему наказание за несколько преступлений, будет сокращен срок наказания только по тем статьям, амнистия которых предусмотрена законом.

Из числа осужденных, попадающих под амнистию, 4 920 человек были осуждены за преступления против общественного порядка, такие как: преступления, связанные с наркотиками и дорожно-транспортные происшествия.

3 422 человека осуждены за экономические преступления – хищение или присвоение, уклонение от уплаты налогов, причинение материального ущерба и мошенничество.

891 человек осужден за преступления против человечности – умышленное причинение менее серьезного вреда здоровью, насилие, угрозы (за исключением домашнего насилия).

1 650 человек – за совершение иных преступлений, предусмотренных законом об амнистии.

Суды должны рассмотреть дела амнистированных в течение месяца.

Теги:
Амнистия, Грузия


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