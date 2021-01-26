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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика Грузии: Тбилиси остается самой опасной зоной заражения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (716)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210126/250710550/COVID-statistika-Gruzii-kolichestvo-novykh-sluchaev-ostaetsya-vysokim.html

Большая часть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии зафиксирована в столице

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 17 349 тестов на коронавирус и выявили 1 006 новых случаев заражения, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.

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Из 1 006 случаев, выявленных в Грузии за минувшие сутки в Тбилиси зафиксировали 426 случаев. Большая часть новых случаев заражения приходится на Тбилиси – 426 пациентов. В регионах же ситуация следующая:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Имерети  202
 Самегрело - Земо Сванети  98
 Шида Картли  79
 Кахети  69
 Квемо Картли  49
 Аджария  23
 Мцхета-Мтианети   22
 Гурия  17
 Самцхе-Джавахети  15
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  6

На данный момент в Грузии 7 254 активных случая, из них 3 069 лечатся в клиниках, 353 человека находятся в ковид-гостиницах, 3 832 пациента лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, к этому времени в стране их 689, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 193 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. Сейчас в стране зафиксировано свыше четверти миллиона случаев заражения, 3 096 человек скончались.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (716)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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