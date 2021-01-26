COVID-статистика Грузии: Тбилиси остается самой опасной зоной заражения

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 17 349 тестов на коронавирус и выявили 1 006 новых случаев заражения, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.
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Из 1 006 случаев, выявленных в Грузии за минувшие сутки в Тбилиси зафиксировали 426 случаев. Большая часть новых случаев заражения приходится на Тбилиси – 426 пациентов. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Имерети
|202
|Самегрело - Земо Сванети
|98
|Шида Картли
|79
|Кахети
|69
|Квемо Картли
|49
|Аджария
|23
|Мцхета-Мтианети
|22
|Гурия
|17
|Самцхе-Джавахети
|15
|Рача-Лечхуми Квемо Сванети
|6
На данный момент в Грузии 7 254 активных случая, из них 3 069 лечатся в клиниках, 353 человека находятся в ковид-гостиницах, 3 832 пациента лечатся дома.
Что касается тяжелых пациентов, к этому времени в стране их 689, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 193 человека.
Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. Сейчас в стране зафиксировано свыше четверти миллиона случаев заражения, 3 096 человек скончались.