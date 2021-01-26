Грузия занимает 11 место в Европе по показателю тестирования на коронавирус

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузия занимает 11 место в Европе на сто тысяч населения по показателю тестирования на коронавирус, говорится в пятом по счету отчете Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны под названием "Один год вместе с COVID-19".
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В отчете говорится, что в 2020 году общее количество проведенных на коронавирус тестов достигло 1 957 395. Это 52 662 теста на сто тысяч населения.
По показателю тестирования на коронавирус в первую тройку в Европе вошли Люксембург, Дания и Кипр. Что же касается Грузии, она опережает такие страны, как Норвегия, Италия, Швейцария и Финляндия.
По данным на 31 декабря 2020 года в Грузии показатель положительности тестов на коронавирус составил 11,6%.
В Грузии ПЦР-тестирование началось 30 января 2020 года, а с мая тесты стали делать на антитела и антиген. Процесс тестирования проводят 33 лаборатории.
Что же касается последних данных тестирования на коронавирус, то в Грузии за минувшие сутки проведено 17 349 тестов. Из них 5 857 на антиген, 11 492 ПЦР и выявлено 1 006 новых случаев инфицирования.
С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 254 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели более 244 тысяч, скончались 3 096 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.