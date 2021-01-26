Коронавирусом в Грузии чаще болеют женщины, чем мужчины – отчет

Среди инфицированных, зарегистрированных в стране с начала пандемии, 57 процентов составляют женщины и 43 процента – мужчины

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Грузии коронавирусной инфекцией чаще заражаются женщины, чем мужчины, таковы результаты исследования, представленные в пятом отчете Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья "Один год вместе с COVID-19".

Согласно данным центра, в Грузии положительный тест на коронавирус был зафиксирован у 57% женщин и 43% мужчин.

Процентный показатель подтвержденных случаев коронавируса по возрастным категориям выглядит следующим образом:

Возраст Доля инфицированных 0-14 7,4% 15-24 10% 25-34 18,7% 35-44 17,6% 45-54 15,2% 55-64 15,8% 65-74 10,5% 75-84 4% 85+ 0,9% Согласно данным на 31 декабря 2020 года Аджария, Тбилиси и Имерети остаются самыми горячими по числу инфицированных на сто тысяч населения. Согласно данным на 31 декабря 2020 года Аджария, Тбилиси и Имерети остаются самыми горячими по числу инфицированных на сто тысяч населения.

В отчете говорится, что Минздрав в марте мобилизовал 1 620 госпитальных коек в 15 клиниках, также в регионах дополнительно было выделено 1 050 коек в 15 термоцентрах. К концу декабря количество мобилизованных для приема инфицированных пациентов в масштабах страны клиник составило 82 с более семью тысячами коек.

Со 2 апреля 2020 года по инициативе Минздрава была создана платформа онлайн-клиник, в которых вначале были включены 25 онлайн-клиник, а к концу года их количество выросло до 65. Дистанционно пациентов ведут около 700 врачей. С апреля до конца декабря врачи отреагировали на 250 тысяч звонков. Под наблюдением семейных врачей лечение на дому прошли 132 232 пациента.

С октября для усиления ресурса первичного здравоохранения на базе Минздрава была создана центральная онлайн-клиника с 228 сотрудниками, которые работают в двух направлениях – проверка работы семейных врачей, которые ведут лечение инфицированных пациентов на дому и мониторинг качества работы онлайн-клиник. С 22 октября до конца года центральная онлайн-клиника вела около 28 тысяч пациентов с симптомами. В целом осуществила около 112 тысяч звонков. С целью контроля качества обслуживания операторов онлайн-клиник было опрошено 303 тысячи пациентов.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 254 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели боле 244 тысяч, скончались 3 096 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.