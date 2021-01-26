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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Коронавирусом в Грузии чаще болеют женщины, чем мужчины – отчет

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (723)
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Среди инфицированных, зарегистрированных в стране с начала пандемии, 57 процентов составляют женщины и 43 процента – мужчины

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Грузии коронавирусной инфекцией чаще заражаются женщины, чем мужчины, таковы результаты исследования, представленные в пятом отчете Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья "Один год вместе с COVID-19".

Согласно данным центра, в Грузии положительный тест на коронавирус был зафиксирован у 57% женщин и 43% мужчин.

Процентный показатель подтвержденных случаев коронавируса по возрастным категориям выглядит следующим образом:

 Возраст  Доля инфицированных
 0-14  7,4%
 15-24  10%
 25-34  18,7%
 35-44  17,6%
 45-54  15,2%
 55-64  15,8%
 65-74  10,5%
 75-84  4%
 85+  0,9%
Согласно данным на 31 декабря 2020 года Аджария, Тбилиси и Имерети остаются самыми горячими по числу инфицированных на сто тысяч населения.

В отчете говорится, что Минздрав в марте мобилизовал 1 620 госпитальных коек в 15 клиниках, также в регионах дополнительно было выделено 1 050 коек в 15 термоцентрах. К концу декабря количество мобилизованных для приема инфицированных пациентов в масштабах страны клиник составило 82 с более семью тысячами коек.

Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках идут по улице зимой
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Со 2 апреля 2020 года по инициативе Минздрава была создана платформа онлайн-клиник, в которых вначале были включены 25 онлайн-клиник, а к концу года их количество выросло до 65. Дистанционно пациентов ведут около 700 врачей. С апреля до конца декабря врачи отреагировали на 250 тысяч звонков. Под наблюдением семейных врачей лечение на дому прошли 132 232 пациента.

С октября для усиления ресурса первичного здравоохранения на базе Минздрава была создана центральная онлайн-клиника с 228 сотрудниками, которые работают в двух направлениях – проверка работы семейных врачей, которые ведут лечение инфицированных пациентов на дому и мониторинг качества работы онлайн-клиник. С 22 октября до конца года центральная онлайн-клиника вела около 28 тысяч пациентов с симптомами. В целом осуществила около 112 тысяч звонков. С целью контроля качества обслуживания операторов онлайн-клиник было опрошено 303 тысячи пациентов.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 254 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели боле 244 тысяч, скончались 3 096 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (723)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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