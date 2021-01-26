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Георгий Гахария

Транспорт в Тбилиси может заработать в ближайшее время – Гахария

photo : Government of Georgia / FB
Общество
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Премьер подчеркнул, что работа и общественного транспорта, и бизнеса зависят от положительного показателя при тестировании – он должен быть ниже 4 процентов

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Муниципальный транспорт и отдельные отрасли экономики могут заработать в Тбилиси в ближайшее время, если показатель положительных случаев на коронавирус упадет ниже 4%, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Как только показатель положительных случаев в стране, в городе, в отдельном регионе упадет и будет ниже 4%, мы сможем ускорить представленный план открытия. Так, если в Тбилиси показатель положительных случаев спустится ниже 4% в ближайшую одну неделю, то, безусловно, можно говорить и об открытие муниципального транспорта, и тех отраслей экономики, открытие которых позволит эпидситуация", – заявил Гахария.

По словам главы грузинского правительства, причинно-следственная связь крайне важна, и все это должно быть сделано постепенно, с соблюдение баланса и пошагово.

"Безусловно, конечная цель – быстрое открытие экономики с помощью баланса", – подчеркнул премьер.

По данным Национального центра по контролю заболеваний Грузии, по состоянию на 31 декабря 2020 года показатель положительных случаев при тестировании составлял 11,6%.

Теги:
Тбилиси, Транспорт, Георгий Гахария, Грузия


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