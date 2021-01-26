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Пустая классная комната

Чхенкели: школы в Грузии готовы к возобновлению учебного процесса

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (529)
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Главный вопрос – когда откроются школы в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, по словам министра образования, зависит от эпидемиологической ситуации

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Образовательная система готова к началу очного учебного процесса – с 1 февраля он возобновится повсеместно, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави, заявил на брифинге глава Минобразования Михаил Чхенкели.

Здание Министерства образования Грузии в Тбилиси
SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
Когда возобновится учебный процесс в школах Тбилиси, Кутаиси и Рустави

Министр подчеркнул, если до 1 марта эпидемиологический показатель по Грузии и, в частности, в трех названных городах, спустится до 4% и сохранится в течение семи дней, в правительстве рассмотрят возможность более раннего открытия школ в Тбилиси, Кутаиси и Рустави.

Ранее, вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили заявила, что в этих трех городах учебный процесс возобновится с 1 марта, что вызвало большое недовольство среди многих родителей школьников, они даже вышли на акцию протеста в воскресенье.

"У нас очень четкие критерии открытия школ – не более 4% инфицирования в течение семи дней. Если показатель инфицирования опустится ниже 4%, мы рассмотрим смягчение регуляций и откроем школы раньше намеченного срока... В первую очередь мы должны заботиться о здоровье наших детей",– заявил Чхенкели.

В других городах и регионах страны учеба в классах возобновится с 1 февраля. Министр подчеркнул, что образовательная система находится в полной готовности к этому.

"Школьные учителя будут проходить регулярное тестирование – это важный показатель того, что в школах будет абсолютно безопасно", – подчеркнул Чхенкели.

С 18 января образовательный процесс в десяти больших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани – возобновился после зимних каникул в дистанционном режиме, а в остальных городах и регионах дети смогли вернуться в школы.

Темы:
Образование в Грузии (529)
Теги:
Пандемия, образование, Грузия


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