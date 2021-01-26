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Сотрудники тбилисского аэропорта в защитных медицинских масках на стойке регистрации. Власти Грузии принимают меры против коронавируса

Либо ПЦР-тест, либо вакцинация – только так можно попасть на территорию Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (723)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210126/250713479/Libo-PTsR-test-libo-vaktsinatsiya---tolko-tak-mozhno-popast-na-territoriyu-Gruzii.html

Правительство ужесточает контроль при въезде в страну для прибывших из-за границы, поскольку с февраля открывает свое воздушное пространство

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. С 1 февраля, когда Грузия открывает регулярное авиасообщение по всем направлениям, прилетающие пассажиры будут обязаны предъявить справку о ПЦР-тесте, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия занимает 11 место в Европе по показателю тестирования на коронавирус

Это правило не касается тех, кто прошел вакцинацию сертифицированной ВОЗ вакциной и сделал две обязательные прививки.

"От людей, прошедших полную вакцинацию, по прибытии в страну справка не потребуется. Остальные обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа", – сказал Гамкрелидзе.

На данный момент решается, нужно ли будет приехавшим в Грузию людям делать повторный ПЦР-тест через несколько дней. Официальное постановление будет известно в ближайшие дни.

В Грузии с 1 февраля возобновляются регулярные полеты по всем направлениям. В первую очередь это коснется туристов из стран ЕС, Израиля и Персидского залива. Полеты будут осуществляться по всем медицинским протоколам.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (723)
Теги:
Граница Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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