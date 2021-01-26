Коронавирус выявлен у 113 заключенных в Грузии

В пенитенциарной системе продолжается тестирование контингента, к этому времени ПЦР-тесты сделаны 6 654 заключенным из девяти тысяч

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Из 6 654 ПЦР-тестов, проведенных среди заключенных десяти пенитенциарных учреждений, COVID-19 выявлен у 113, заявил на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе.

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Специальная пенитенциарная служба продолжает интенсивное тестирование заключенных, общий контингент которых составляет 9 тысяч человек. Обследование заключенных во всех тюрьмах страны завершится до конца января.

"В Глданском учреждении №8 проведено 2 422 теста, из которых положительными оказались 38 - у восьми заключенных выявлены симптомы и они переведены в клинику гражданского сектора, остальные 30 - бессимптомные пациенты, и помещены в изоляцию в карантинных зонах", - заявил Лорткипанидзе.

Глава Минюста отметил, что все инфицированные находятся под наблюдением врачей. Состояние их здоровья контролируется в соответствии с медицинским протоколом. Выявлены все возможные контакты инфицированных.

В Ксанском пенитенциарном учреждении №15, по словам министра, проведено 1 735 тестов, из которых положительными были 40. Все инфицированные являются бессимптомными, и не было необходимости в их госпитализации. Заключенные изолированы от остального контингента учреждения и находятся под постоянным наблюдением врачей.

По словам Лорткипанидзе, также есть отдельные случаи, исследования по которым продолжаются.

Министр заверил, что, несмотря на выявление случаев заражения вирусом, ситуация в пенитенциарной системе находится под полным контролем.