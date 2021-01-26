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Охранный периметр тюрьмы

"В тюрьмах бушует коронавирус" - семьи заключенных протестуют в Грузии

© photo: Sputnik / Ivan Rudnev
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (727)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210126/250714556/V-tyurmakh-bushuet-koronavirus--semi-zaklyuchennykh-protestuyut-v-Gruzii.html

Правозащитники и члены семьей грузинских заключенных призвали власти к осуществлению гуманного акта

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Акция протеста под лозунгом "В тюрьмах ковид, солидарность заключенным" прошла во вторник в Кутаиси (регион Имерети).

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Правозащитники и члены семьей заключенных утверждают, что количество инфицированных коронавирусом заключенных растет и для смягчения ситуации необходимо сокращение срока наказания и досрочное освобождение заключенных.

Тюрьма
photo: Special Penitentiary Service of Georgia / FB
Коронавирус выявлен у 113 заключенных в Грузии

По словам адвокатов, тюрьмы закрыты и заключенных ограничили в общении как с семьями, так и с адвокатами. Исходя из этого, они требуют присвоить статус пострадавшего тем заключенным, которые провели в тюрьмах 11 месяцев, и смягчить для них наказание.

По информации министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, в рамках интенсивного тестирования всего в стране провели проверку десяти пенитенциарных учреждений. ПЦР-тест сделали 6654 заключенным, из них коронавирус подтвердился у 113.

Лорткипанидзе утверждает, что ситуация под контролем. Процесс интенсивного тестирования в тюрьмах завершится до конца месяца.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (727)


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