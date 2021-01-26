"В тюрьмах бушует коронавирус" - семьи заключенных протестуют в Грузии

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Акция протеста под лозунгом "В тюрьмах ковид, солидарность заключенным" прошла во вторник в Кутаиси (регион Имерети).

В Грузии в 2020 году от коронавируса скончались 62 медика>>

Правозащитники и члены семьей заключенных утверждают, что количество инфицированных коронавирусом заключенных растет и для смягчения ситуации необходимо сокращение срока наказания и досрочное освобождение заключенных.

По словам адвокатов, тюрьмы закрыты и заключенных ограничили в общении как с семьями, так и с адвокатами. Исходя из этого, они требуют присвоить статус пострадавшего тем заключенным, которые провели в тюрьмах 11 месяцев, и смягчить для них наказание.

По информации министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, в рамках интенсивного тестирования всего в стране провели проверку десяти пенитенциарных учреждений. ПЦР-тест сделали 6654 заключенным, из них коронавирус подтвердился у 113.

Лорткипанидзе утверждает, что ситуация под контролем. Процесс интенсивного тестирования в тюрьмах завершится до конца месяца.