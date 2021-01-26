Недовольство растет: в Тбилиси продолжаются акции протеста против ограничений

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Перед зданием администрации правительства Грузии вновь проходит акция протеста с требованием отменить действующие ковид-ограничения, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
В Тбилиси прошла новая акция против ограничений из-за пандемии коронавируса - видео>>
В воскресенье прошла масштабная акция протеста, где митингующие выдвинули ультиматум – в течение 48 часов власти должны пересмотреть свое решение и смягчить действующие ограничения. Однако ответа, который устроил бы демонстрантов, не последовало.
"Требуем, чтобы как можно скорее страна открылась. Мы, беспризорные, оставшиеся без куска хлеба люди, до каких пор должны быть такими, я не знаю. Все ресурсы, которые у нас были, мы использовали все, что можно было продать, – продали, остались вообще без дохода", - говорит один из участников акции Ладо Меквабишвили.
Пострадавшие предприниматели объявили, что отныне их место работы - это площадь перед зданием правительственной администрации. Здесь кто-то развернул ярмарку самоделок, кто-то продает сладкую вату, кто-то играет представления в костюмах актеров театра и аниматоров. На плакатах митингующих лозунги следующего характера: "Здесь нет рабов!", "Быть рабом "ломает", "Правительство принесло в жертву людей! Правительству не нужен обнищавший слой!"
Поддержать митингующих, представителей различных бизнес-сфер, которые пострадали от действующих ограничений, пришли и оппозиционные политики.
"Я с самого начала, с весны прошлого года протестовал против ограничений. Мое мнение не изменилось. Все это время я стою рядом с теми, кто выступают против ограничений. Все эти ограничения нужно снять, страна не выдержит всего этого", - заявил телеканалу Pirveli TV лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.
По решению Межведомственного координационного совета, с 1 февраля общественный транспорт начнет работу во всех городах страны, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих трех городах работа общественного транспорта отсрочена до 1 марта.
До 1 марта сохраняется и запрет на передвижение в ночное время - с 21:00 до 05:00.
По словам представителей правительства Грузии, в случае, если эпидемиологический показатель снизится до 4% и сохранится в течение 7 дней, смягчение ограничений может произойти раньше 1 марта.