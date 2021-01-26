Недовольство растет: в Тбилиси продолжаются акции протеста против ограничений

На площадке перед администрацией правительства сейчас настоящий "базар" - протестующие заявили, что превратят эту территорию в место своей работы

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Перед зданием администрации правительства Грузии вновь проходит акция протеста с требованием отменить действующие ковид-ограничения, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

© Sputnik / Alex Shlamov Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 26 января 2021 года

В Тбилиси прошла новая акция против ограничений из-за пандемии коронавируса - видео>>

В воскресенье прошла масштабная акция протеста, где митингующие выдвинули ультиматум – в течение 48 часов власти должны пересмотреть свое решение и смягчить действующие ограничения. Однако ответа, который устроил бы демонстрантов, не последовало.

© Sputnik / Alex Shlamov Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 26 января 2021 года

"Требуем, чтобы как можно скорее страна открылась. Мы, беспризорные, оставшиеся без куска хлеба люди, до каких пор должны быть такими, я не знаю. Все ресурсы, которые у нас были, мы использовали все, что можно было продать, – продали, остались вообще без дохода", - говорит один из участников акции Ладо Меквабишвили.

Пострадавшие предприниматели объявили, что отныне их место работы - это площадь перед зданием правительственной администрации. Здесь кто-то развернул ярмарку самоделок, кто-то продает сладкую вату, кто-то играет представления в костюмах актеров театра и аниматоров. На плакатах митингующих лозунги следующего характера: "Здесь нет рабов!", "Быть рабом "ломает", "Правительство принесло в жертву людей! Правительству не нужен обнищавший слой!"

Поддержать митингующих, представителей различных бизнес-сфер, которые пострадали от действующих ограничений, пришли и оппозиционные политики.

© Sputnik / Alex Shlamov Зураб Джапаридзе. Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 26 января 2021 года

"Я с самого начала, с весны прошлого года протестовал против ограничений. Мое мнение не изменилось. Все это время я стою рядом с теми, кто выступают против ограничений. Все эти ограничения нужно снять, страна не выдержит всего этого", - заявил телеканалу Pirveli TV лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.

По решению Межведомственного координационного совета, с 1 февраля общественный транспорт начнет работу во всех городах страны, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих трех городах работа общественного транспорта отсрочена до 1 марта.

До 1 марта сохраняется и запрет на передвижение в ночное время - с 21:00 до 05:00.

По словам представителей правительства Грузии, в случае, если эпидемиологический показатель снизится до 4% и сохранится в течение 7 дней, смягчение ограничений может произойти раньше 1 марта.