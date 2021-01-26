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Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 26 января 2021 года

Недовольные ковид-ограничениями решили дойти до Конституционного суда Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (727)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210126/250715366/Nedovolnye-kovid-ogranicheniyami-reshili-doyti-do-Konstitutsionnogo-suda-Gruzii.html

Акция проходит на площадке перед администрацией правительства Грузии, которую участники превратили в импровизированное место работы за неимением другой возможности зарабатывать себе на жизнь

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Участники акции протеста против ковид-ограничений в стране собираются подать на власти в Конституционный суд Грузии.

Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 26 января 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Недовольство растет: в Тбилиси продолжаются акции протеста против ограничений

В воскресенье в Тбилиси прошла масштабная акция протеста, митингующие выдвинули ультиматум – в течение 48 часов власти должны пересмотреть свое решение и смягчить действующие ограничения. Однако ответа, который устроил бы демонстрантов, не последовало, поэтому во вторник в ходе очередной акции протеста они объявили о своем решении пойти на крайние меры.

Как утверждают митингующие, они собираются обжаловать установленные в стране ограничения. По их словам, иск будет носить название "Грузинский народ против правительства Грузии".

Недовольство участников акции вызывает то, что правительство не намерено снимать установленные ограничения, восстановить работу бизнеса и транспорта, что ставит народ в крайне тяжелое положение.

В правительстве же заявляют, что ограничения раньше намеченного срока будут сняты или смягчены только в том случае, если эпидемиологический показатель снизится до 4% и продержится в течение семи дней.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (727)
Теги:
Ограничения, Акция, Тбилиси, Грузия


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