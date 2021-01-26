Недовольные ковид-ограничениями решили дойти до Конституционного суда Грузии

Акция проходит на площадке перед администрацией правительства Грузии, которую участники превратили в импровизированное место работы за неимением другой возможности зарабатывать себе на жизнь

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Участники акции протеста против ковид-ограничений в стране собираются подать на власти в Конституционный суд Грузии.

В воскресенье в Тбилиси прошла масштабная акция протеста, митингующие выдвинули ультиматум – в течение 48 часов власти должны пересмотреть свое решение и смягчить действующие ограничения. Однако ответа, который устроил бы демонстрантов, не последовало, поэтому во вторник в ходе очередной акции протеста они объявили о своем решении пойти на крайние меры.

Как утверждают митингующие, они собираются обжаловать установленные в стране ограничения. По их словам, иск будет носить название "Грузинский народ против правительства Грузии".

Недовольство участников акции вызывает то, что правительство не намерено снимать установленные ограничения, восстановить работу бизнеса и транспорта, что ставит народ в крайне тяжелое положение.

В правительстве же заявляют, что ограничения раньше намеченного срока будут сняты или смягчены только в том случае, если эпидемиологический показатель снизится до 4% и продержится в течение семи дней.