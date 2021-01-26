Глава МИД Грузии заразился коронавирусом

После контакта с инфицированными министр перешел на самоизоляцию, в результате у него также была подтверждена инфекция COVID-19

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заразился COVID-19, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"После контакта с инфицированными 23 января я перешел на самоизоляцию. По истечении установленного срока я сделал ПЦР тест, и у меня подтвердился коронавирус", - написал Залкалиани.

При этом отметив, что болезнь протекает легко и он лечится дома.

На сегодняшний день общее число инфицированных в Грузии достигло 254 822, из которых вылечились 244 446, а скончались – 3 096.