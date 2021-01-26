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МИД Грузии Давид Залкалиани

Глава МИД Грузии заразился коронавирусом

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (728)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210126/250716339/Glava-MID-Gruzii-zarazilsya-koronavirusom.html

После контакта с инфицированными министр перешел на самоизоляцию, в результате у него также была подтверждена инфекция COVID-19

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заразился COVID-19, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Режиссер Ираклий Квирикадзе
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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"После контакта с инфицированными 23 января я перешел на самоизоляцию. По истечении установленного срока я сделал ПЦР тест, и у меня подтвердился коронавирус", - написал Залкалиани.

При этом отметив, что болезнь протекает легко и он лечится дома.

На сегодняшний день общее число инфицированных в Грузии достигло 254 822, из которых вылечились 244 446, а скончались – 3 096.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (728)
Теги:
Давид Залкалиани, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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