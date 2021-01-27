Как живут жители Тбилиси во время пандемии – результаты исследования

Финансовое положение 60% принимавших участие в исследовании жителей Тбилиси ухудшилось во время пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. У более половины жителей Тбилиси ухудшилось финансовое положение во время пандемии и тратят они меньше, таковы результаты исследования грузинской консультационной компании ACT.

Согласно приведенным данным, финансовое положение 60% принимавших участие в исследовании жителей Тбилиси ухудшилось во время пандемии коронавируса. Еще 34% опрошенных заявили, что оно осталось неизменным, а 3% улучшили свое материальное положение.

При этом исследование показало, что 47% тбилисцев стали тратить меньше, чем до пандемии, 30% заявили, что их траты не изменились, а остальные стали тратить больше.

При этом 34% опрошенных отметили, что стали тратить больше на продукты, а по 27% – на бытовую химию, гигиену и медобслуживание. При этом 73% тбилисцев объясняет свои траты возросшими ценами.

В тоже время исследование показало, что 6 из 10 потенциальных покупателей на сегодняшний день воздерживается от крупных покупок – квартиры, автомобиля, мебели и бытовой техники.

Исследование проводилось в декабре путем интервью по телефону. В нем приняли участие 403 жителя Тбилиси.

В Тбилиси на сегодняшний день действуют самые строгие ограничения наряду с Кутаиси и Рустави. В городе не ездит общественный транспорт, не работают рестораны и кафе, закрыты вещевые рынки и торговые центры, закрыты спортзалы, бассейны, кинотеатры и театры, не работают школы и детские сады.

Подобные ограничения вызывают протест у бизнеса, который на сегодняшний день является главным работодателем в городе. Представители ряда бизнеса заявили, что если ограничения продлятся до марта им придется уйти с рынка.

По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, если в Тбилиси показатель заражения снизится ниже 4% в ближайшую неделю, можно будет говорить об открытии транспорта и как можно более скором открытии отраслей экономики.