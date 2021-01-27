В Грузии отмечают Нинооба – День Святой Нино, просветительницы страны

Праздничные богослужения в честь покровительницы Грузии сегодня состоятся во всех православных храмах, а многочисленные Нино отметят именины

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Православные 27 января поминают Святую равноапостольную деву Нино – просветительницу Грузии.

В Грузии праздник называют "Нинооба" и отмечают особенно торжественно – праздничные богослужения пройдут во всех действующих церквях страны, в том числе и в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, где хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами Святой Нино, с которым она пришла в Грузию.

Однако, с учетом ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Грузинская православная церковь празднует Нинооба дважды в год: в день кончины Святой Нино – 27 января, и в день пришествия просветительницы в Грузию – 1 июня.

Имя Нино очень популярно в Грузии. Святая считается покровительницей страны, поэтому этим именем называют многих девочек. Просветительница Грузии покровительствует всем, кто крещен именем Нино, и помогает всем просящим ее о заступничестве.