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Активисты оппозиции провели акцию во время комендантского часа 24 января 2021 года

В Тбилиси активисты вновь устроили ночное шествие

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (732)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210127/250717937/V-Tbilisi-aktivisty-vnov-ustroili-nochnoe-shestvie.html

Гражданские активисты придумали новую форму протеста и, похоже, собираются регулярно устраивать ночные шествия, чтобы вынудить правительство отменить "комендантский час"

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. В центре Тбилиси вновь прошла акция против ограничений на передвижение с 21:00 до 5:00.

Гражданские активисты накануне в знак протеста против установленного "комендантского часа" вновь устроили шествие на проспекте Руставели, как и несколькими днями ранее. Некоторые из них за прошлую акцию были оштрафованы на две тысячи лари (около 600 долларов). Повторное нарушение ограничения на передвижение в ночное время предусматривает уже лишение свободы до трех лет.

Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 26 января 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Наша цель – показать, что мы не откажемся от свободы из-за необоснованных ограничений. Нам никто не может объяснить, почему человек должен являться домой до 21:00, а не до 22:00 и 23:00", – заявил активист Георгий Мумладзе телеканалу Rustavi 2.

Волна акций протеста захлестнула Тбилиси после того, как стало известно, что снятие ограничений в трех города – Тбилиси, Кутаиси и Рустави – откладывается до 1 марта.

Недовольство активистов и простых граждан вызывает то, что правительство не намерено в ближайшее время снимать установленные ограничения, восстановить работу бизнеса и транспорта, что ставит народ в крайне тяжелое положение.

В правительстве же заявляют, что ограничения раньше намеченного срока будут сняты или смягчены только в том случае, если эпидемиологический показатель снизится до 4% и продержится на этом уровне в течение семи дней.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (732)
Теги:
Ограничения, Акция, Тбилиси, Грузия


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