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Патрульная полиция

За сутки в Грузии выявили более тысячи нарушений ковид-ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (735)
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Sputnik Грузия
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Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок – за сутки оштрафовали 981 человека

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. За прошедшие сутки в Грузии выявлен 1 131 факт нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января МВД Грузии возобновило публикацию ежедневных отчетов о выявленных нарушениях.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок – за сутки оштрафовали 981 человека. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 150 человек, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (735)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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