COVID- статистика Грузии – летальных исходов стало меньше

Снижается не только число смертных случаев, но и инфицированных – они уже не выражаются в четырехзначных цифрах

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. В Грузии снизижается количество летальных исходов от коронавируса – за последние сутки зафиксировано 12 смертей, тогда как накануне эта цифра составило 25, сообщается на сайте Stopcov.ge.

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Таким образом, с начала пандемии жертвами инфекции стали 3 108 пациентов.

За минувшие сутки в стране провели 18 007 тестов, из них 10 627 на антиген, 7 380 ПЦР и выявили 742 новых случая. С начала пандемии в стране выявлено 255 564 случая.

За сутки коронавирус побороли 1 081 человек, с начала пандемии эта цифра достигала 245 527.

Из 742 случая коронавируса, выявленных за минувшие сутки в Грузии, в Тбилиси зафиксировали 340 случаев, Аджарии – 33, Имерети – 89, Квемо Картли – 31, Шида Картли – 49, Гурия – 21, Самегрело - Земо Сванети – 70, Кахети – 75, Мцхета-Мтианети – 20, Самцхе-Джавахети – 12, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – два.

На данный момент в стране 6 903 активных случая. Из них 2 842 пациента лечатся в клиниках. В больницах Тбилиси находятся 1 395 пациентов, Аджарии – 214, Имерети – 564.

В стране 670 тяжелых пациентов, из них в Тбилиси – 310, Аджарии – 48, Имерети – 173. К аппарату искусственного дыхания подключены 177 человек, из них в Тбилиси – 134, Аджарии – 1, Имерети – 20.

347 человек находятся в ковид-гостиницах. Из них в Тбилиси – 174, Аджарии – 121, Имерети – 15. Курс лечения дома проходят 3 714 инфицированных пациентов.

В карантинных пространствах находятся 497 человек. Из них в Тбилиси – 204, Аджарии – 90, Имерети – 9. В самоизоляции находятся 17 915 человек, из них 11 231 – в Тбилиси, 887 – Аджарии и 1 689 – в Имерети.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.