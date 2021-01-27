13:55 27 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0032
  • 100 RUB4.3714
  • USD3.3011
Поиск
Мэр столицы Грузии Каха Каладзе

"Такое не пройдет" – Каладзе прокомментировал задержание столичного чиновника

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (783)
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210127/250720503/Takoe-ne-proydet---Kaladze-prokommentiroval-zaderzhanie-stolichnogo-chinovnika.html

Мэр Тбилиси после ареста одного из столичных чиновников усиливает борьбу с коррупцией в муниципальных ведомствах

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Любой чиновник, который будет уличен в коррупции при исполнении своих обязанностей, ответит за это по закону, так мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства прокомментировал арест должностного лица в одном из районов столицы.

В Тбилиси задержан чиновник, превысивший полномочия>>

Несколько дней назад по обвинению в превышении должностных полномочий арестован замглавы районного правления Чугуретского района Тбилиси.

"Мы не раз предостерегали всех от коррупции. Вы знаете мое отношение к этому. Еще раз хочу призвать вас всех тщательно контролировать каждого нашего сотрудника. По возможности следите за тем, чтобы никто не совершал ошибок. Такое не пройдет", – заявил Каладзе.

Что касается конкретного случая с замглавой Чугуретского района, Каладзе подчеркнул, что не может нарушить презумпцию невиновности.

Тбилисская мэрия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Чиновник тбилисской мэрии будет ждать суда в тюрьме

"Ждите расследования. Однако еще раз хочу предупредить всех, чтобы уделяли максимум внимания сотрудникам в службах. Помыслы в другом направлении, проступки, причастность к коррупции категорически недопустимы", – завершил свою речь Каладзе.

По делу чиновника следствие установило, что 30 апреля прошлого года был объявлен электронный тендер на укрепление жилого дома на улице Арагвиспирели, 32 в Чугуретском районе Тбилиси. Желание участвовать в тендере выразили две компании.

Заместитель районного правления, как ответственное лицо в тендерной комиссии, превысил свои полномочия и, как утверждает следствие, оказал давление на представителя одной из компаний-участниц. Чиновник заявил, что в тендере должна была победить предпочитаемая им компания, и поэтому посоветовал предпринимателю не принимать участия в закупках. В противном случае пригрозил создать ему проблемы.

Несмотря на оказанное давление, компания приняла участие в тендере в полном соответствии с требованиями закона и выиграла его, предложив самую низкую цену. Недовольный этим фактом чиновник систематически начал создавать компании проблемы, не позволяя ей своевременно сдать выполненные работы. Дело дошло до того, что в конечном итоге у компании возникли проблемы и с ней разорвали контракт.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (783)
Теги:
Коррупция, Мэрия Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
Нищета страшнее вируса: столицу Грузии захлестнула волна протестов - видео
Нищета страшнее вируса: Тбилиси захлестнула волна протестов - видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться