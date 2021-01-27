"Такое не пройдет" – Каладзе прокомментировал задержание столичного чиновника

Мэр Тбилиси после ареста одного из столичных чиновников усиливает борьбу с коррупцией в муниципальных ведомствах

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Любой чиновник, который будет уличен в коррупции при исполнении своих обязанностей, ответит за это по закону, так мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства прокомментировал арест должностного лица в одном из районов столицы.

В Тбилиси задержан чиновник, превысивший полномочия>>

Несколько дней назад по обвинению в превышении должностных полномочий арестован замглавы районного правления Чугуретского района Тбилиси.

"Мы не раз предостерегали всех от коррупции. Вы знаете мое отношение к этому. Еще раз хочу призвать вас всех тщательно контролировать каждого нашего сотрудника. По возможности следите за тем, чтобы никто не совершал ошибок. Такое не пройдет", – заявил Каладзе.

Что касается конкретного случая с замглавой Чугуретского района, Каладзе подчеркнул, что не может нарушить презумпцию невиновности.

"Ждите расследования. Однако еще раз хочу предупредить всех, чтобы уделяли максимум внимания сотрудникам в службах. Помыслы в другом направлении, проступки, причастность к коррупции категорически недопустимы", – завершил свою речь Каладзе.

По делу чиновника следствие установило, что 30 апреля прошлого года был объявлен электронный тендер на укрепление жилого дома на улице Арагвиспирели, 32 в Чугуретском районе Тбилиси. Желание участвовать в тендере выразили две компании.

Заместитель районного правления, как ответственное лицо в тендерной комиссии, превысил свои полномочия и, как утверждает следствие, оказал давление на представителя одной из компаний-участниц. Чиновник заявил, что в тендере должна была победить предпочитаемая им компания, и поэтому посоветовал предпринимателю не принимать участия в закупках. В противном случае пригрозил создать ему проблемы.

Несмотря на оказанное давление, компания приняла участие в тендере в полном соответствии с требованиями закона и выиграла его, предложив самую низкую цену. Недовольный этим фактом чиновник систематически начал создавать компании проблемы, не позволяя ей своевременно сдать выполненные работы. Дело дошло до того, что в конечном итоге у компании возникли проблемы и с ней разорвали контракт.