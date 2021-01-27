Илия II поздравил с Нинооба всю Грузию и президента страны

Особые поздравления Патриарха Саломе Зурабишвили заслужила потому, что при крещении ее назвали Нино, и она носит два имени

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил всю Грузию и в особенности президента страны Саломе Зурабишвили с праздником Нинооба - Днем Святой Нино.

Православные 27 января поминают Святую равноапостольную деву Нино – просветительницу Грузии. Святейший провел богослужение в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы – Сиони.

"Всех поздравляю с этим великом праздником. Особенно поздравляю тех, кто носит это имя. Вы знаете, что наш президент, которого мы называем Саломе, носит и другое имя – Нино. Я поздравляю нашего президента с Нинооба, пусть Бог даст ей и всей Грузии силу", - сказал Патриарх.

По его словам, жизнь Святой Нино великое чудо, откуда она брала столько сил, энергии, чтобы приехать в дальнюю страну.

"Бог был с ней, Бог был ее покровителем. Ее молитва сильна и сегодня. Мы все чувствуем ее поддержку", - сказал Патриарх.

В Грузии праздник называют "Нинооба" и отмечают особенно торжественно – праздничные богослужения пройдут во всех действующих церквях страны, в том числе и в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, где хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами Святой Нино, с которым она пришла в Грузию.

Богослужение в храмах с учетом пандемии ведутся с соблюдением мер безопасности: верующие как в храме, так и на прилегающей территории, должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

Грузинская православная церковь празднует Нинооба дважды в год: в день кончины Святой Нино – 27 января, и в день пришествия просветительницы в Грузию – 1 июня.

Имя Нино очень популярно в Грузии. Святая считается покровительницей страны, поэтому этим именем называют многих девочек. Просветительница Грузии покровительствует всем, кто крещен именем Нино, и помогает всем просящим ее о заступничестве.