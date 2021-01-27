Акция у Минобразования в Тбилиси – студенты требуют сократить плату за обучение

Это не первая и, надо полагать, не последняя акция студентов с приостановленным статусом, таких в стране более 75 тысяч

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. У Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии в Тбилиси прошла очередная акция протеста студентов, у которых приостановлен статус из-за задолженности за обучение.

У собравшихся было всего два требования – восстановить им статус и сократить плату за учебу вдвое.

Они также требуют встречи с министром образования Михаилом Чхенкели.

Те же требования содержит и петиция неправительственной организации "Прогресс-центр", которую подписали десять тысяч человек. Студенты также требуют принять закон, регулирующий плату за учебу.

По словам участников акции, с начала пандемии у них возникло множество проблем, и они связаны не только с финансами. Им пришлось перейти на онлайн-обучение, появилась необходимость беспрерывного интернета, техники. Есть семьи, в которых не один, а два студента, и им необходимо столько же компьютеров.

Согласно последним данным, в Грузии 75 803 студента с приостановленным статусом.