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Представители молодежных организаций оппозиционных партий и гражданского сектора требуют решить проблему студентов с приостановленным статусом 27 января 2021 года

Акция у Минобразования в Тбилиси – студенты требуют сократить плату за обучение

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (530)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210127/250724666/Aktsiya-u-Minobrazovaniya-v-Tbilisi--studenty-trebuyut-sokratit-platu-za-obuchenie.html

Это не первая и, надо полагать, не последняя акция студентов с приостановленным статусом, таких в стране более 75 тысяч

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. У Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии в Тбилиси прошла очередная акция протеста студентов, у которых приостановлен статус из-за задолженности за обучение.

У собравшихся было всего два требования – восстановить им статус и сократить плату за учебу вдвое.

Акция протеста студентов и Движения для народа в защиту прав учащихся 13 января 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Хотим учиться! – студенты требуют сократить плату за учебу и восстановить им статус

Они также требуют встречи с министром образования Михаилом Чхенкели.

Те же требования содержит и петиция неправительственной организации "Прогресс-центр", которую подписали десять тысяч человек. Студенты также требуют принять закон, регулирующий плату за учебу.

По словам участников акции, с начала пандемии у них возникло множество проблем, и они связаны не только с финансами. Им пришлось перейти на онлайн-обучение, появилась необходимость беспрерывного интернета, техники. Есть семьи, в которых не один, а два студента, и им необходимо столько же компьютеров.

Согласно последним данным, в Грузии 75 803 студента с приостановленным статусом.

Темы:
Образование в Грузии (530)
Теги:
Акция, Студенты, Грузия


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