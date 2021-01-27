Аджария готова к открытию, но с "карантинными выходными"

Статистика последних дней свидетельствует, что эпидситуация по всей стране и, в частности, в Аджарии, которая не так давно лидировала в ковид-рейтинге, постепенно улучшается

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Правительство считает возможным на данном этапе полностью открыть Аджарию, где эпидситуация стабилизировалась и наблюдается низкий уровень инфицирования, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе после завершения встречи с представителями бизнес-сектора в администрации правительства страны.

Вместе с тем Тикарадзе отметила, что на первое время необходимо действие т. н. "карантинных выходных" в Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди, где с 1 февраля заработает общественный транспорт. В этих городах по субботам и воскресеньям не будут работать ни транспорт, ни кафе и рестораны, ни магазины и рынки.

"В субботу и воскресенье останется так, как это определено планом ограничений, а когда мы убедимся в позитивных тенденциях в масштабах страны, вернемся к этому вопросу", - заявила Тикарадзе.

Наряду с транспортом, ресторанным сектором и торговыми объектами 1 февраля в Аджарии возобновляется и учебный процесс в школах.

Из 742 новых случаев, установленных за последние сутки, только 33 приходится на Аджарию.