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Певцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Жена Валерия Меладзе продемонстрировала свою растяжку

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Светская хроника (404)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210127/250725688/Zhena-Valeriya-Meladze-prodemonstrirovala-svoyu-rastyazhku.html

Таким образом Джанабаева присоединилась к флешмобу, который начался после публикации знаменитого фото супруги футболиста Дэвида Бекхэма Виктории

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Российская певица, супруга певца Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева решила похвастаться своей растяжкой, разместив соответствующее фото в соцсети Instagram.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Таким образом Джанабаева поучаствовала в флешмобе, который поддержали многие женщины мира, после публикации фото певицы и супруги футболиста Дэвида Бекхэма Виктории. Известно, что британка любит снимки со шпагатом, лежа на диване. Подобное решила продемонстрировать и Джанабаева.

"Проснулись, потянулись, и пусть утро будет добрым, а неделя легкой..." - написала певица под своим фото.

© photo: Sputnik / Максим Блинов
Валерий Меладзе стал тиктокером

Подписчики же не сдержались от большого количества комплиментов как Джанабевой, так и в целом семье Меладзе.

"Ну? Что сказать? Как всегда Вы прекрасна", - написала meladze.am.

"Так люблю вашу семью! Счастья вам с Валерой", - говорит mama_jonova.

"Растяжка лучше Бекхэм", - подметила maria_madeyra.

Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын - Лука.

Темы:
Светская хроника (404)


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