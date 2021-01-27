Жена Валерия Меладзе продемонстрировала свою растяжку

Таким образом Джанабаева присоединилась к флешмобу, который начался после публикации знаменитого фото супруги футболиста Дэвида Бекхэма Виктории

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Российская певица, супруга певца Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева решила похвастаться своей растяжкой, разместив соответствующее фото в соцсети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Таким образом Джанабаева поучаствовала в флешмобе, который поддержали многие женщины мира, после публикации фото певицы и супруги футболиста Дэвида Бекхэма Виктории. Известно, что британка любит снимки со шпагатом, лежа на диване. Подобное решила продемонстрировать и Джанабаева.

"Проснулись, потянулись, и пусть утро будет добрым, а неделя легкой..." - написала певица под своим фото.

Подписчики же не сдержались от большого количества комплиментов как Джанабевой, так и в целом семье Меладзе.

"Ну? Что сказать? Как всегда Вы прекрасна", - написала meladze.am.

"Так люблю вашу семью! Счастья вам с Валерой", - говорит mama_jonova.

"Растяжка лучше Бекхэм", - подметила maria_madeyra.

Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын - Лука.