12:31 28 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9982
  • 100 RUB4.3752
  • USD3.2969
Поиск
Патриархия Грузии

Скандальная проповедь – протоиерей из Западной Грузии просит прощения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинская православная церковь (67)
41003
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0f/250041730.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210128/250728411/Skandalnaya-propoved---protoierey-iz-Zapadnoy-Gruzii-prosit-proscheniya.html

Патриархия Грузии пока только распространила покаянное письмо священнослужителя, но еще не решила, какого наказания он заслуживает за крамольную проповедь

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Протоиерей Тадеоз Саралидзе просит у паствы и Патриарха Грузии прощения за проповедь, которая вызвала волну негодования и возмущения в обществе.

"Грузины и евреи всегда жили в гармонии" - акция против антисемитизма прошла в Кутаиси>>

Скандал вокруг священнослужителя разгорелся после того, как в соцсеть 24 января попало видео воскресной проповеди протоиерея. В ней были ксенофобские заявления и идеализация воровского мира. Но самым болезненным для общественности оказалась та часть проповеди, которая касалась детей. По словам, протоиерея, если дети – паразиты, постоянно сидят в телефонах, не годятся в спорте, не почитают церковь, лучше, чтобы они умирали маленькими и попадали в рай, чем вырастали никчемными людьми.

Покаянное письмо священнослужителя церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Мгвимеви (Имерети) распространяет служба по связям с общественностью Патриархии Грузии. В письме протоиерей признается, что его проповедь была некорректной.

Директор Института стратегии управления Петр Мамрадзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политолог: в церковном скандале виден почерк "Нацдвижения"

"Я, протоиерей Тадеоз Саралидзе, прошу прощения у своего архиерея за то, что проповедовал темы, на которые не имел от него благословения. Священник имеет право проповедовать в церкви только разъяснения Евангелия и церковных праздников. Эта проповедь была некорректной, попала в соцсеть и вызвала большое возмущение в обществе. Я признаю, что были допущены ошибки в национальном, социальном и педагогическом плане, из-за чего прошу прощения у Патриарха и всего общества", – написал Саралидзе.

Проповедь с тяжелым содержанием критически оценивают грузинские теологи. По их словам, это не первый случай, когда протоиерей проповедует на языке ненависти, и Патриархия следует подумать о его отлучении от церкви.

"Исходя из тяжести факта, думаю, что обязательно нужно отлучить его от церкви, поскольку он уже много лет делает довольно деструктивные заявления", – заявил теолог Георгий Тигинашвили.

Священнослужитель Андрия Сария считает, что проповедь конкретно этого духовного лица не соответствует церковному учению и содержит элементы преступности.

"Видно, что это была осознанная проповедь потому, что он не взял назад свои слова, которые сказал во время проповеди. Ему обязательно должны приостановить статус за распространение агрессивного невежественного теологического учения", – заявил отец Сария.

В связи с этой проповедью соцсеть взорвалась от постов жителей Грузии, в которых Тадеоза Саралидзе называли служителем тьмы, а не Бога. 

Темы:
Грузинская православная церковь (67)
Теги:
Скандал, Патриархия Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящий автомобиль после протестов против COVID-мер в Нидерландах
Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото
Спутник V зарегистрировали в Иране
"Спутник V" зарегистрировали в Иране – видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться