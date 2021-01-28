Скандальная проповедь – протоиерей из Западной Грузии просит прощения

Патриархия Грузии пока только распространила покаянное письмо священнослужителя, но еще не решила, какого наказания он заслуживает за крамольную проповедь

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Протоиерей Тадеоз Саралидзе просит у паствы и Патриарха Грузии прощения за проповедь, которая вызвала волну негодования и возмущения в обществе.

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Скандал вокруг священнослужителя разгорелся после того, как в соцсеть 24 января попало видео воскресной проповеди протоиерея. В ней были ксенофобские заявления и идеализация воровского мира. Но самым болезненным для общественности оказалась та часть проповеди, которая касалась детей. По словам, протоиерея, если дети – паразиты, постоянно сидят в телефонах, не годятся в спорте, не почитают церковь, лучше, чтобы они умирали маленькими и попадали в рай, чем вырастали никчемными людьми.

Покаянное письмо священнослужителя церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Мгвимеви (Имерети) распространяет служба по связям с общественностью Патриархии Грузии. В письме протоиерей признается, что его проповедь была некорректной.

"Я, протоиерей Тадеоз Саралидзе, прошу прощения у своего архиерея за то, что проповедовал темы, на которые не имел от него благословения. Священник имеет право проповедовать в церкви только разъяснения Евангелия и церковных праздников. Эта проповедь была некорректной, попала в соцсеть и вызвала большое возмущение в обществе. Я признаю, что были допущены ошибки в национальном, социальном и педагогическом плане, из-за чего прошу прощения у Патриарха и всего общества", – написал Саралидзе.

Проповедь с тяжелым содержанием критически оценивают грузинские теологи. По их словам, это не первый случай, когда протоиерей проповедует на языке ненависти, и Патриархия следует подумать о его отлучении от церкви.

"Исходя из тяжести факта, думаю, что обязательно нужно отлучить его от церкви, поскольку он уже много лет делает довольно деструктивные заявления", – заявил теолог Георгий Тигинашвили.

Священнослужитель Андрия Сария считает, что проповедь конкретно этого духовного лица не соответствует церковному учению и содержит элементы преступности.

"Видно, что это была осознанная проповедь потому, что он не взял назад свои слова, которые сказал во время проповеди. Ему обязательно должны приостановить статус за распространение агрессивного невежественного теологического учения", – заявил отец Сария.

В связи с этой проповедью соцсеть взорвалась от постов жителей Грузии, в которых Тадеоза Саралидзе называли служителем тьмы, а не Бога.