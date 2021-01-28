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Эпидемия коронавируса - девушка в маске в парке на скамейке

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 723

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (740)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210128/250728584/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-723.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 19 человек, из ковид-клиник страны выписаны 932 пациента, а с начала пандемии вылечились 246 459

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 723. Скончались 19 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 256 287 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 932 человека, с начала пандемии вылечились 246 459 пациентов. Скончались 3 127.

За сутки сделано 17 850 тестов, в том числе 10 718 на антиген и 7 132 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 538 человек, в стационарах – 2 770, в ковид-гостиницах – 346.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (740)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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