В Грузии продолжают нарушать ковид-ограничения – статистика МВД

За нарушение масочного режима по 20 лари придется заплатить 539 лицам, штраф 98 человек за ночное гулянье несравненно больше – две тысячи лари

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Сотрудники полиции за минувшие сутки оштрафовали 637 человек за нарушение ограничений, введенных в Грузии из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок – за сутки оштрафовали 539 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 98 человек, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.