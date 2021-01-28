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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках с собакой

COVID–статистика Грузии: число выздоровевших превысило количество инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Тбилиси по-прежнему остается самым опасным очагом ковид-заражения в стране, за ним следуют регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделали 17 850 тестов, из них 10 718 на антиген, 7 132 ПЦР и выявили 723 случая коронавирусной инфекции, сообщил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

Статистка ковид-заражения по регионам выглядит так. Из 723 случаев в Тбилиси выявили 321, Имерети – 121, Аджарии – 33, Квемо Картли – 27, Шида Картли – 52, Гурия – 9, Самегрело - Земо Сванети – 78, Кахети – 42, Мцхета-Мтианети – 16, Самцхе-Джавахети – 23, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.

В Грузии на этом этапе 6 675 активных случаев. Из них 2 770 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах находятся 1 369 человек, Аджарии – 208, Имерети – 546.

Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
photo: Infectious Diseases and AIDS Center / FB
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Состояние 662 пациентов тяжелое. В Тбилисских клиниках лечатся 311 тяжелых пациентов, Имерети – 163, Аджарии – 49. К аппарату искусственного дыхания подключены 171 пациент, из них в Тбилиси – 127, Аджарии – 2, Имерети - 19. В ковид-гостиницах находятся 346 человек. Из них 183 – в Тбилиси, 115 – в Аджарии, 14 – Имерети. Дома лечатся 3 559 инфицированных пациентов.

В карантинных пространствах находятся 538 человек, из них в Тбилиси – 219, Аджарии – 116, Имерети – 9. В самоизоляции находятся 17 042 человека, из них в Тбилиси – 10 718, Аджарии – 859, Имерети – 1586.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.



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