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Торговля в магазинах. Люди в масках с покупками

Ограничения в Грузии могут снять раньше запланированного срока

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Общество
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Темы:
Правительство Грузии (147)
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Эпидемиологическая ситуация в стране, как сказал премьер, внушает "осторожный оптимизм", но пока не позволяет отказаться от всего, что сдерживает распространение коронавируса

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Если показатель положительных случаев на коронавирус в стране сохранится на отметке 4%, то процесс снятия ограничения может начаться раньше запланированного, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария перед началом заседания правительства.

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Как отметил премьер, из 18 тысяч тестов, которые были взяты вчера, показатель положительных случаев составляет 723, что, по его словам, все еще большая цифра, однако она уже приближается к 4%.

"Когда у нас будет 4-процентный показатель положительных случаев, мы смело, осторожно, но разумно сможем открыть экономику в течение семи дней, и, как видно, сегодняшние тенденции дают нам повод для осторожного оптимизма. Если мы сможем сохранить подобную тенденцию в ближайшую неделю, начнем поэтапное открытие немного раньше, как сделали это летом", – заявил Гахария.

По словам премьера, это в первую очередь касается Тбилиси, Кутаиси и Рустави.

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© Sputnik / STRINGER
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"И в первую очередь это касается образовательных учреждений, чтобы дать возможность нашим детям начать учиться в классах. Безусловно за этим следует задействование муниципального транспорта. И это нам следует рассмотреть так, чтобы не ставит под угрозу то достижение управление эпидемией, которое сегодня есть у нас как факт, как результат совместной работы за последние два месяца. Мы должны сделать все, чтобы стабильно сохранить это достижение", – подчеркнул премьер.

К этому времени в планах правительства начать смягчать ковид-ограничения, в том числе пустить общественный транспорт, открыть торговые центры и рестораны, начать учебный процесс в школах с 1 февраля во всех больших городах, за исключением Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Такое решение вызывает недовольство населения столицы – в Тбилиси не прекращаются перманентные акции с требованием снять ограничения.

Темы:
Правительство Грузии (147)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Правительство Грузии, Грузия


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