Кутаиси "вышел" на улицу – горожане требуют пустить в городе транспорт

Кутаиси, наряду с Тбилиси и Рустави, в числе тех городов, где возобновление работы общественного транспорта намечено на начало марта

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В Кутаиси прошла акция протеста с требованием пустить в городе общественный транспорт и немедленно открыть торговлю, сообщает телеканал Rustavi 2.

Как говорят работники торговых центров и открытых рынков, отсутствие общественного транспорта и закрытие торговых объектов вызвало застой в работе всего города – тысячи людей остались без средств существования.

Участники акции потребовали снять ковид-ограничения.

В больших городах Грузии 28 ноября приостановлена работа общественного транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны, не работают торговые центры, вещевые и строительные рынки, школьники находятся на дистанционном обучении. Открыть их планируется с 1 февраля, однако в трех городах – Тбилиси, Кутаиси и Рустави – ограничения на работу транспорта продержатся до 1 марта.

В правительстве Грузии заявляют, что сроки будут пересмотрены только в том случае, если эпидемиологический показатель снизится до 4% и сохранится в течение недели.