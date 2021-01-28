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Кутаиси - новые пассажирские городские автобусы

Кутаиси "вышел" на улицу – горожане требуют пустить в городе транспорт

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (742)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210128/250731823/Kutaisi-vyshel-na-ulitsu---gorozhane-trebuyut-pustit-v-gorode-transport.html

Кутаиси, наряду с Тбилиси и Рустави, в числе тех городов, где возобновление работы общественного транспорта намечено на начало марта

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В Кутаиси прошла акция протеста с требованием пустить в городе общественный транспорт и немедленно открыть торговлю, сообщает телеканал Rustavi 2.

Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 26 января 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Недовольство растет: в Тбилиси продолжаются акции протеста против ограничений

Как говорят работники торговых центров и открытых рынков, отсутствие общественного транспорта и закрытие торговых объектов вызвало застой в работе всего города – тысячи людей остались без средств существования.

Участники акции потребовали снять ковид-ограничения.

В больших городах Грузии 28 ноября приостановлена работа общественного транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны, не работают торговые центры, вещевые и строительные рынки, школьники находятся на дистанционном обучении. Открыть их планируется с 1 февраля, однако в трех городах – Тбилиси, Кутаиси и Рустави – ограничения на работу транспорта продержатся до 1 марта.

В правительстве Грузии заявляют, что сроки будут пересмотрены только в том случае, если эпидемиологический показатель снизится до 4% и сохранится в течение недели.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (742)
Теги:
Ограничения, Акция, Кутаиси, Грузия


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