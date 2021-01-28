"Из джипов не видно народа" – в Тбилиси проходит очередная акция против ограничений

В столице все настоятельнее требуют снять установленные ковид-ограничения и пустить в городе общественный транспорт

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. "Из джипов не видно народа, страну нужно открывать" – у парламента на проспекте Руставели в Тбилиси акцию провели несколько десятков представителей "Движения для народа" и неправительственных организаций.

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Активисты требуют снятия ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, в частности, возобновления движения общественного транспорта.

По словам участников акции, чиновники, которые ввели ограничения, сами разъезжают на дорогих машинах и в упор не видят и не слышат свой народ, которому единственным средством передвижения оставили такси.

Активисты пришли на акцию с длинным списком чиновников с указанием, кто на какой машине ездит. В "черный список" попали практически все министры во главе с премьером, мэр столицы и его заместители, и много других высокопоставленных должностных лиц.

"Люди, которые установили нам ограничения, сидят в черных джипах и не видят наших проблем. Мы требуем снять ограничения", – заявила активистка Нино Цуладзе.

Организаторы протеста планируют еще одну акцию-перформанс "Посигналь". 29 января в 11:00 каждый, кто разделяет мнение активистов в независимости от того, где будет находиться в указанное время, должен сигналом из машины поддержать требования о снятии ограничений.

К этому времени в планах правительства начать смягчать ковид-ограничения, в том числе пустить общественный транспорт, открыть торговые центры и рестораны, начать учебный процесс в школах с 1 февраля во всех больших городах, за исключением Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Такое решение вызывает недовольство населения столицы – в Тбилиси не прекращаются перманентные акции с требованием снять ограничения.

В правительстве же заявляют, что ограничения могут быть сняты только в том случае, если показатель инфицирования коронавирусом опустится и сохранится на уровне 4% неделю.