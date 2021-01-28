"Вы о нас помните?" - лица с ОВЗ заявили, что правительство Грузии забыло о них

Участники акции перед администрацией правительства потребовали больше внимания к своим проблемам и обеспечения минимальных условий для жизни

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Граждане с ограниченными возможностями здоровья недовольны тем, что параллельно с увеличением возрастной пенсии с 2021 года их социальный пакет остался неизменным – об этом они заявили на акции протеста у здания правительственной администрации.

Главный лозунг акции – "Вы о нас помните?"

"В нынешней ситуации сохранение социального пакета без изменений означает значительное ухудшение социального положения людей с ограниченными возможностями здоровья. Тем самым государство нарушает Конституцию Грузии, закон о защите прав лиц с ограниченными возможностями и обязательства по Конвенции ООН о правах людей с ОВЗ", - заявили организаторы акции.

Митингующие требуют увеличения социального пакета для граждан с ОВЗ не позднее весны 2021 года; разработать критерии, согласно которым будет установлен объем социального пакета, удовлетворяющего нужны людей с ОВЗ; создать межведомственный координационный орган, ответственный за соблюдение Конвенции ООН о правах людей с ОВЗ с целью предотвращения их дискриминации.

В случае несоблюдения требований участники акции заявляют, что прибегнут к другим формам протеста, предусмотренным законом.