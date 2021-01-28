Здоровье начинается со спорта: в Тбилиси проходит акция представителей фитнес-индустрии

Протестующие в центре Тбилиси требуют возобновления работы спортзалов и обещают соблюдать все рекомендации и нормы

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Представители грузинских фитнес-клубов проводят акцию протеста в центре Тбилиси на проспекте Руставели, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Представители индустрии спорта вышли на улицы с требованием как можно скорее возобновить работу фитнес-клубов. В данное время участники шествия направляются по Руставели в сторону к администрации правительства.

"Здоровье начинается со спортзала и полезного питания. Наше требование, чтобы открыли спортзалы. Мы будем соблюдать все необходимые нормы. Куча людей остались без работы, а за нашими спинами семьи, которые нужно кормить", – сказал журналистам представитель одного из фитнес-клубов Василий Асланишвили.

Митингующие также отметили и тот факт, что за последние месяцы грузинские спортсмены выпали из формы и у них уйдет много времени на ее восстановление.

К протесту представителей спортивного сектора присоединились и гражданские активисты, которые поддерживают позицию протестующих граждан.

"Это абсолютно понятный и здравый протест, который мы слышим от этих людей, так как эти необоснованные, глупые ограничения лишили источника дохода множество людей. При разработке правильной политики, открытие возможно", – сказал журналистам гражданский активист Давид Кацарава.

В крупных городах Грузии с 28 ноября вместе с закрытием спортзалов, приостановлена работа общественного транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны, не работают торговые центры, вещевые и строительные рынки, школьники находятся на дистанционном обучении.

С 1 февраля в крупных городах страны откроются торговые центры, а с 15-го – открытые рынки. Однако в Тбилиси, Кутаиси и Рустави остаются в силе все другие ограничения, в том числе работа общественного транспорта пока еще остается под запретом.

Данное решение будет пересмотрено, если эпидемиологический показатель снизится до 4% и сохранится в течение 7 дней.