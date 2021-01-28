Акция протеста у Минздрава Грузии: 41 вопрос министру

Недовольство населения действующими ковид-ограничениями достигает критической отметки - сегодня в Тбилиси прошло сразу несколько акций протеста с требованием отменить их

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. "Нет политическому локдауну!" - под этим лозунгом группа активистов провела небольшой пикет у здания Минздрава Грузии, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Митингующие требовали снятия ограничений, в противном случае пригрозили продолжать акции протеста.

"Мы направили министру Екатерине Тикарадзе 41 вопрос. Кроме того, Хатуна Захашвили (руководитель департамента передающихся заболеваний национального центра по контролю заболеваниями – ред.) призвала смириться с отсутствием транспорта, пусть она сама выйдет из своего джипа и пройдется пешком, чтобы увидеть, насколько это "удобно", - сказал журналистам активист Давид Донериани.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Пикет против ограничений из-за коронавируса у здания минздрава Грузии 28 января 2021 года

Участники акции, которых было около 10 человек, подготовили министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе список интересующих их вопросов, среди которых - какой именно тип вакцины закупит Грузия и когда она будет ввезена в страну.

"Мы также требуем немедленного открытия бизнеса. Надо дать людям возможность вести нормальный образ жизни", - заявил Давид Донериани.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Пикет против ограничений из-за коронавируса у здания минздрава Грузии 28 января 2021 года

В Тбилиси, Кутаиси и Рустави, исходя из эпидситуации в этих городах, правительство воздерживается давать разрешение на работу общественного транспорта до 1 марта, что вызывает недовольство населения. Данное решение будет пересмотрено только в том случае, если эпидемиологический показатель снизится до 4% и сохранится в течение семи дней.

В столице в течение последних дней не прекращаются протестные выступления.