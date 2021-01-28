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Здание парламента Грузии. Фасад

В Грузии ответственность за безопасность вакцинации ложится на государство

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Парламент Грузии (256)
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Парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял поправки в Закон об общественном здоровье, касающиеся массовой вакцинации населения

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял поправки в Закон об общественном здоровье, касающиеся вакцинации населения от коронавируса.

За поправки проголосовали 79 депутатов - единогласно.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно поправкам, государство берет на себя ответственность за возможный ущерб от вакцины от коронавируса, кроме тех случаев, когда последующие/побочные эффекты вызваны ошибкой импортера, медицинского персонала, медучреждения или производителя продукции.

При этом отмечено, что импортируемая вакцина должна получить разрешение и пройти предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения.

Как пояснил автор законопроекта, глава комитета здравоохранения Дмитрий Хундадзе, ответственность государства будет заключаться в оплате лечения и реабилитации пострадавших.

Грузия готовится к вакцинации населения и надеется получить вакцину уже к концу февраля. На этом этапе речь идет о ввозе вакцины Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С этой платформы страна заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек, и уже заплатила аванс – четыре миллиона из 17 миллионов долларов.

Согласно плану, первыми вакцину получат врачи, окончательный план будет утвержден в конце февраля.

Темы:
Парламент Грузии (256)
Теги:
Вакцинация, Парламент Грузии, Грузия


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