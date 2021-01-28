Защита от непристойностей и права детей: решения комиссии Грузии

Национальная комиссия оштрафовала телеканал GDS на 5 тысяч лари за показ фильма "Храброе сердце" в вечернее время

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникации признала телеканал "Мтавари архи" виновным в распространении непристойностей, а GDS - в показе запрещенных для детей фильмов, однако штраф выплатит только GDS.

По информации регулятора, сюжет телеканала "Мтавари архи" от 12 декабря содержал непристойность с участием министра финансов Грузии Иване Мачавариани, и он призывает телеканал учитывать решение комиссии и воздержаться от публикации подобной информации.

При этом в комиссии отмечают, что в сюжете телеканала было два проблемных компонента - изображение, которое сопровождалось непристойным аудиорядом, и оценки журналиста, которые также были непристойными.

Штраф же телеканал не получил, так как комиссия посчитала, что конкретном случае свобода слова превысила право на личную жизнь и права министра не были нарушены.

"Ряд СМИ по этому делу распространил информацию, что якобы комиссия по коммуникациям начинает цензуру, однако те, кто это говорит, хорошо знают, что целью комиссии является не цензура, а защита свободы выражения и телезрителей", - заявил глава комиссии Каха Бекаури.

При этом он отметил, что когда телеканалы распространяют непристойности о политиках - это часть свободы выражения, но в то же время телеканалы не должны забывать о зрителях и не игнорировать их права.

"Мы будем защищать права зрителя, чтобы он не сталкивался с непристойностями, оскорблением, ненавистью и преследованием чужого мнения. Мы установили нарушение, но освободили телеканал от ответственности, так как наша цель не штрафовать, а внедрить высокие стандарты", - сказал Бекаури.

В то же время Национальная комиссия оштрафовала телеканал GDS на 5 тысяч лари за показ фильма "Храброе сердце" в вечернее время.

По данным комиссии, фильм содержит насилие, убийство, сексуальные и обнаженные сцены и его нельзя показывать до 21:00, так как он может негативно отразиться на психике несовершеннолетних.