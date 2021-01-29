12:36 29 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9973
  • 100 RUB4.3336
  • USD3.2995
Поиск
Тюрьма

В тюрьмах Грузии с 1 февраля вновь разрешат короткие свидания

© photo: Sputnik / Mikhail Turgiev
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (750)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/08/250564332.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210129/250739499/V-tyurmakh-Gruzii-s-1-fevralya-vnov-razreshat-korotkie-svidaniya.html

В пенитенциарной системе принимаются все меры для предотвращения распространения коронавируса, с этой целью на время были запрещены и свидания с заключенными

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Право на краткосрочные свидания, предусмотренное Кодексом о заключении для обвиняемых и осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, будет восстановлено с 1 февраля, сообщает Специальная пенитенциарная служба.

Тюрьма
photo: Special Penitentiary Service of Georgia / FB
Коронавирус выявлен у 113 заключенных в Грузии

После снятия первого этапа ограничений в пенитенциарной системе с целью предотвращения распространения коронавируса обвиняемые и осужденные с 25 мая прошлого года получили возможность вновь пользоваться краткосрочными свиданиями. Однако, с 28 ноября это право вновь было приостановлено, говорится в сообщении.

Изначально запрет на свидания в тюрьмах действовал до 1 января, однако был продлен еще на месяц.

Сейчас с пенитенциарной системе с целью предотвращения распространения COVID-19 проводится поголовное тестирование контингента. По данным Минюста Грузии, к этому времени из девяти тысяч заключенных протестировано 6 654 человека. 113 оказались инфицированными.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (750)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Тюрьма, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящий автомобиль после протестов против COVID-мер в Нидерландах
Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото
Путин: Международное сообщество должно помочь Нагорному Карабаху
Путин: Международное сообщество должно помочь Нагорному Карабаху
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться