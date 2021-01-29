Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 669

За последние 24 часа от коронавируса скончался 21 человек, из ковид-клиник страны выписаны 637 пациентов, а с начала пандемии вылечились 247 096

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 669. Скончался 21 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 256 956 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 637 человек, с начала пандемии вылечились 247 096 пациентов. Скончались 3 148.

За сутки сделано 19 311 тестов, в том числе 11 681 на антиген и 7 630 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 521 человек, в стационарах – 2731, в ковид-гостиницах – 322.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.