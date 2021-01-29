12:37 29 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9973
  • 100 RUB4.3336
  • USD3.2995
Поиск
Эпидемия коронавируса - люди в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 669

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (750)
42401
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1c/250736129.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210129/250739938/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-669-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончался 21 человек, из ковид-клиник страны выписаны 637 пациентов, а с начала пандемии вылечились 247 096

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 669. Скончался 21 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 256 956 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 637 человек, с начала пандемии вылечились 247 096 пациентов. Скончались 3 148.

За сутки сделано 19 311 тестов, в том числе 11 681 на антиген и 7 630 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 521 человек, в стационарах – 2731, в ковид-гостиницах – 322.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (750)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящий автомобиль после протестов против COVID-мер в Нидерландах
Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото
Путин: Международное сообщество должно помочь Нагорному Карабаху
Путин: Международное сообщество должно помочь Нагорному Карабаху
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться