Сколько тестов и где больше зараженных? Обнародована COVID-статистика Грузии

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 19 311 тестов на коронавирус и выявили 669 новых случаев заражения, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в пятницу.
Отмечается, что за минувшие сутки специалисты провели 7 630 ПЦР-тестов и 11 681 быстрый тест на антиген.
Большая часть положительных ответов на COVID-19 приходится на Тбилиси – 285 инфицированных. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|40
|Имерети
|119
|Квемо Картли
|41
|Шида Картли
|23
|Гурия
|16
|Самегрело - Земо Сванети
|79
|Кахети
|49
|Мцхета-Мтианети
|6
|Самцхе-Джавахети
|10
|Рача-Лечхуми Квемо Сванети
|1
На этом этапе в Грузии 6 686 активных случаев, из них 731 человек лечатся в больницах, 322 человека находятся в ковид-гостиницах, 3 633 пациента лечатся дома.
Количество тяжелых пациентов составляет 610, к аппарату искусственного дыхания подключены 167 зараженных.
Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. Сейчас количество выявленных инфицированных превышает четверть миллиона, скончались 3 148 человек.