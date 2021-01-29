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Эпидемия коронавируса - прохожие на улицах в масках

Сколько тестов и где больше зараженных? Обнародована COVID-статистика Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (753)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210129/250740291/COVID-statistika-Gruzii-novye-sluchai-koronavirusa-v-strane-snizhayutsya.html

Большая часть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией приходится на Тбилиси – 285 пациентов

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 19 311 тестов на коронавирус и выявили 669 новых случаев заражения, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в пятницу.

Отмечается, что за минувшие сутки специалисты провели 7 630 ПЦР-тестов и 11 681 быстрый тест на антиген. 

Большая часть положительных ответов на COVID-19 приходится на Тбилиси – 285 инфицированных. В регионах же ситуация следующая:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  40
 Имерети  119
 Квемо Картли  41
 Шида Картли  23
 Гурия  16
 Самегрело - Земо Сванети  79
 Кахети  49
 Мцхета-Мтианети  6
 Самцхе-Джавахети  10
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  1

На этом этапе в Грузии 6 686 активных случаев, из них 731 человек лечатся в больницах, 322 человека находятся в ковид-гостиницах, 3 633 пациента лечатся дома. 

Количество тяжелых пациентов составляет 610, к аппарату искусственного дыхания подключены 167 зараженных.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. Сейчас количество выявленных инфицированных превышает четверть миллиона, скончались 3 148 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (753)


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