Сколько тестов и где больше зараженных? Обнародована COVID-статистика Грузии

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 19 311 тестов на коронавирус и выявили 669 новых случаев заражения, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в пятницу.

Отмечается, что за минувшие сутки специалисты провели 7 630 ПЦР-тестов и 11 681 быстрый тест на антиген.

Большая часть положительных ответов на COVID-19 приходится на Тбилиси – 285 инфицированных. В регионах же ситуация следующая:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 40 Имерети 119 Квемо Картли 41 Шида Картли 23 Гурия 16 Самегрело - Земо Сванети 79 Кахети 49 Мцхета-Мтианети 6 Самцхе-Джавахети 10 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 1

На этом этапе в Грузии 6 686 активных случаев, из них 731 человек лечатся в больницах, 322 человека находятся в ковид-гостиницах, 3 633 пациента лечатся дома.

Количество тяжелых пациентов составляет 610, к аппарату искусственного дыхания подключены 167 зараженных.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. Сейчас количество выявленных инфицированных превышает четверть миллиона, скончались 3 148 человек.