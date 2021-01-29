Одна из ведущих телекомпаний Грузии меняет владельца

Сделка по продаже Imedi с международной компанией Hunnewell Partners практически оформлена и окончательно будет завершена через несколько месяцев

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Международная компания Hunnewell Partners покупает одну из самых рейтинговых грузинских телекомпаний Imedi, говорится в сообщении на сайте телеканала.

Что происходит на телевизионном рекламном рынке Грузии>>

В 2018 стало известно, что вдова ныне покойного грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе продает принадлежащую ей телекомпанию Imedi. А будущим владельцем Imedi станет бизнес-партнер Патаркацишвили, гражданин США Ираклий Рухадзе, который является управляющим партнером в международной компании Hunnewell Partners. Как сообщалось ранее, стоимость сделки составила 30 миллионов долларов.

"Я и мои партнеры купили "Imedi" два года назад. Просто процесс оформления был осложнен из-за структурных причин. Сегодня мы получили формальное согласие комиссии по коммуникациям. Мы закроем сделку через несколько месяцев и объявим об этом. Телеканалом пока владеет Инна Гудавадзе", – заявил Рухадзе.

До 2018 года Hunnewell Partners была организацией в отрасли управления активами и инвестициями, у которой были офисы в Лондоне, Майями, Тбилиси, Киеве, Малаге и на островах Вирджинии. Партнеры организации управляли активами в США, в странах Западной и Восточной Европы, а также на постсоветском пространстве.

Портфели Hunnewell Partners в Грузии представлены крупнейшими и известными организациями, такими как оператор сотовой связи MagtiСom, Руставский металлургический завод, Heidelberg Cement, Liberty Bank и IDS Borjomi.

Рухадзе является членом наблюдательного совета этих и других компаний как в Грузии, так и в других странах.

Имя Ираклия Рухадзе хорошо известно в Грузии. В 2016 году он оказался замешан в скандале, связанном с телеканалом "Маэстро". В феврале 2016 года грузинский певец Георгий Гачечиладзе, известный под псевдонимом "Уцноби", стал владельцем контрольного пакета ООО "Студия Маэстро" (управляющая компания ТВ "Маэстро"). До этого у него было 25%. Дополнительно 30% он приобрел у двух других дольщиков – Левана Чикваидзе и Георгия Эбралидзе. Позже стало известно, что деньги для покупки 30% долей в "Студии Маэстро" Гачечиладзе одолжил Рухадзе.