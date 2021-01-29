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Акция-перформанс, организованная движением Для народа. - В масштабе Грузии, где бы вы ни были, в 11:00 дайте сигнал – страна должна открыться.

"Страна должна открыться": в Тбилиси проходит акция протеста на колесах

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (753)
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Колонна автомобилей с сигналами двинулась с Киевской улицы в направлении Дома правительства – участники акции требуют снять ковид-ограничения

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Протестное автомобильное шествие под названием "Страна должна открыться" проходит в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Организаторами шествия выступили активисты движения "Для народа", они требуют отмены действующих ковид-ограничений. Колонна из нескольких десятков автомобилей со стикерами двинулась от Киевской улицы в направлении Дома правительства, сигналя на всем протяжении маршрута.

Акция-перформанс, организованная движением Для народа. - В масштабе Грузии, где бы вы ни были, в 11:00 дайте сигнал – страна должна открыться.
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция-перформанс, организованная движением "Для народа". - "В масштабе Грузии, где бы вы ни были, в 11:00 дайте сигнал – страна должна открыться".

В связи со второй волной пандемии коронавируса, в Грузии действуют ограничения на работу общественного транспорта, торговых объектов, ресторанов, гостиниц, закрыты школы, действует "комендантский час" на передвижение в ночное время с девяти вечера до пяти утра. С 1 февраля часть ограничений снимается повсеместно, за исключением трех больших городов – Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Снятие ограничений в них, как заявляют в правительстве, зависит от эпидситуации, и если эпидемиологический показатель снизится до 4% и сохранится в течение семи дней, то транспорт и закрытые объекты заработают раньше намеченного срока.

Гражданские активисты пытаются приблизить это время перманентными акциями протеста. В четверг в Тбилиси прошло сразу несколько таких акций.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (753)
Теги:
Ограничения, Акция, Грузия


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