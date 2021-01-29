Грузинские активисты за два часа собрали сумму залога для картографов

Сумма залога – 40 тысяч лари, как заявляют гражданском движении "Позор", была собрана за два часа после размещения номера банковского счета в социальной сети

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Вся сумма залога за картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, обвиняемых в возможной незаконной передаче Азербайджану части территории Грузии, была собрана за рекордно короткое время, информацию об этом распространяет движение "Позор".

Дело о Давид-Гареджи: картографы освобождены под залог>>

В четверг Тбилисский городской суд изменил меру пресечения для Мелашвили и Ильичевой, и освободил их под залог 20 тысяч лари (более 6 тысяч долларов) за каждого, с условием внести сумму в течение месяца.

"Два часа спустя после размещения номера счета, сумма залога – 40 тысяч лари – была полностью собрана! Спасибо всем, кто борется за свободу!" – говорится в сообщении на сайте движения "Позор" в социальной сети Facebook.

Инициатором освобождения под залог бывших членов комиссии по делимитации демаркации грузино-азербайджанской границы стала прокуратура. Обвинение заявило, что у следствия больше нет вопросов к ними и поэтому не видит смысла держать их под стражей и дальше. Суд удовлетворил ходатайство, снизив требуемую сумму залога с 30 до 20 тысяч. В четверг Мелашвили и Ильичева вышли на свободу прямо из зала суда.

Дело картографов

Мелашвили и Ильичева обвиняются в том, что скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они совершили преступление по заданию "вышестоящих чиновников".

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.